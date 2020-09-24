Từ sau rằm Trung thu: 3 con giáp đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi

Tâm linh - Tử vi 24/09/2020 10:48

Từ rằm tháng 8 trở đi những con giáp may mắn này sẽ bước lên đỉnh vinh quang, nhà xe chờ sẵn, túi lúc này cũng chật cứng tiền.

Tiền chất chật nhà, song hỷ lâm môn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn này từ sau rằm Trung thu. 

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Cuối năm sung túc đủ đầy, sự nghiệp hanh thông chính là những gì Dần có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là người bản lĩnh, thông minh và có gan làm giàu nên dù gặp phải thất bại, khó khăn con giáp tài năng này chưa bao giờ nản chí. Không ngừng trau dồi bản thân, nâng cao kiến thức và giỏi thích nghi với hoàn cảnh nên dù làm thuê hay làm chủ Dần vẫn có tài chính dồi dào, thu nhập tăng liên tục.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ rằm Trung thu trở đi nhờ được thần tài nâng đỡ con giáp giàu có này sẽ đắc tài đắc lộc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Cuối năm sung túc đủ đầy, sự nghiệp hanh thông chính là những gì Dần có được. 

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Đặc biệt, ngay sau rằm Trung thu con giáp giàu sang này sẽ quơ tay là hốt bạc, chỉ việc nằm duỗi mà ăn, sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Phóng khoáng, dĩ hòa vi quý và sống tử tế nên Hợi được quý nhân thương yêu, bề trên nâng đỡ. Tuy nhiên, vì dễ dàng tin người nên Hợi bị tiểu nhân hãm hại, quấy phá hết lần này đến lần khác. May mắn thay, nhờ phúc lớn mệnh dày nên Hợi sẽ tai qua nạn khỏi, chiến thắng nghịch cảnh.

Số trời đã định, những tháng đầu năm chật vật bao nhiêu thì bước sang tháng 8 âm lịch Hợi càng may mắn phát tài bấy nhiêu. Đặc biệt, ngay sau rằm Trung thu con giáp giàu sang này sẽ quơ tay là hốt bạc, chỉ việc nằm duỗi mà ăn, sung túc đủ đầy.

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Không chỉ vận tài lộc, tình duyên của Mùi cũng đỏ chót như son, nếu đang độc thân sẽ gặp được ý trung nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, tinh tế và khéo léo trong đối nhân xử thế. Càng vững vàng trước sóng gió con giáp tài năng này càng lắm của nhiều tiền, phúc lộc ập xuống đầu tới tấp. Sau ngưỡng 30 con giáp bản lĩnh này sẽ tự làm đại gia, sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Ai khổ mặc ai, từ sau rằm Trung thu Mùi sẽ có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy. Không chỉ vận tài lộc, tình duyên của Mùi cũng đỏ chót như son, nếu đang độc thân sẽ gặp được ý trung nhân, nếu đã có cặp có đôi sẽ hạnh phúc ấm êm.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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