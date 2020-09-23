Bước vào thời hoàng kim: 3 con giáp đón MƯA TÀI LỘC, quơ tay là hốt bạc, túi lúc nào cũng rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 23/09/2020 14:47

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ được thần tài điểm danh, quý nhân nâng đỡ, chỉ việc rung đùi hốt bạc, giàu ú ụ chỉ sau một đêm.

Những tháng cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, thăng hoa viên mãn, muốn nghèo cũng khó. 

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Phúc lộc tề tựu, phú quý tìm đến tận cửa nên Tuất sẽ thành đạt mọi ước nguyện, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp hiền lành, trách nhiệm và vô cùng chân thành nên được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng từ những ngày cuối tháng 9/2020 con giáp may mắn này sẽ liên tục đón cơn mưa tài lộc.

Khổ tận cam lai, càng về cuối năm con giáp giàu có này càng gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, làm gì cũng hái ra tiền. Phúc lộc tề tựu, phú quý tìm đến tận cửa nên Tuất sẽ thành đạt mọi ước nguyện, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn.

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Vận may trời cho còn giúp Hợi làm đâu thắng đó, đầu tư một vốn bốn lời, muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nổi tiếng khôn khéo, dĩ hòa vi quý và rất quyết đoán trong công việc. Nhờ có tố chất lãnh đạo, sáng suốt và điềm tĩnh nên Hợi nhanh chóng thăng chức tăng lương, gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ ngay từ thuở độc thân. Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Hợi càng phất lên như diều gặp gió nhờ có người bạn đời tâm đầu ý hợp, yêu thương hết lòng.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, những tháng cuối năm của Hợi sẽ ngập trong nhung lụa. Vận may trời cho còn giúp Hợi làm đâu thắng đó, đầu tư một vốn bốn lời, muốn khổ cũng chẳng được.

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Cuối năm Canh Tý 2020 phú quý giàu sang, sang năm 2021 thăng hoa viên mãn chính là những gì Dần nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp hướng ngoại, ham thích học hỏi và không ngừng nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống. Đây là lý do vì sao bị đời vùi dập, thất bại liên tiếp nhưng con giáp bản lĩnh này vẫn chiến thắng số phận để làm chủ đời mình.

Quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Dần sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ. Cuối năm Canh Tý 2020 phú quý giàu sang, sang năm 2021 thăng hoa viên mãn chính là những gì Dần nắm chắc trong tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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