Chỉ đích danh 3 con giáp được trời Phật ban lộc, gánh bạc tỷ vào nhà, đổi đời sau một đêm trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 22/09/2020 13:03

Số trời đã định, trong 21 ngày tới top con giáp may mắn ngút trời này sẽ gặp thời đổi vận, tiền của lũ lượt chui vào túi, giàu nứt đố đổ vách.

 

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 21 ngày tới 3 con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, chỉ cần quơ tay là hốt bạc, phải mua thêm két sắt để chứa mới xuể. 

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Dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp giàu có này cũng dễ dàng mua nhà sắm xe, tiêu pha xả láng, những tháng cuối năm ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Là người dám nghĩ dám làm, có khát khao làm giàu nên những ngày đầu lập nghiêp dù khổ đến mấy Dần cũng đeo đuổi đến cùng. Thế nên, trước ngưỡng 30 con giáp tài năng này đã có sự nghiệp hiển vinh, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 21 ngày tới Dần sẽ được sao Hồng Loan soi chiếu, đời sang trang rực rỡ. Dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp giàu có này cũng dễ dàng mua nhà sắm xe, tiêu pha xả láng, những tháng cuối năm ngập trong nhung lụa. 

Tuổi Mùi

Hiền lành, chân thành và cực khôn ngoan nên ai khổ mặc ai Mùi vẫn có cuộc sống sung túc đủ đầy. Càng chí thú làm ăn con giáp tài năng này càng lắm của nhiều tiền, rung đùi hốt bạc. Những tháng đầu năm bị sao xấu chiếu mệnh nên xui xẻo đủ đường, thế nhưng 21 ngày tới Mùi sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Mùi sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, xui xẻo tránh xa, may mắn ập vào nhà. Làm gì cũng hái ra tiền, kiếm được bạc tỷ, phúc khí đầy nhà, tình duyên đỏ thắm là lá số tử vi 21 ngày tới của người tuổi Mùi. 

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp tốt bụng, thông minh và vô cùng khéo léo trong ứng xử, giao tiếp. Nhờ thế, Hợi gầy dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, đi đến đâu cũng có quý nhân sẵn lòng giúp đỡ mà chẳng hề toan tính thiệt hơn.

Từ những ngày cuối tháng 9 đến nửa đầu tháng 10/2020 Hợi sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Chẳng những có tài vận đỏ chót như son, con giáp giàu có này còn có cơ may trúng số độc đắc, chẳng cần làm gì cũng có tiền chất chật nhà, tiêu pha xả láng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ 12h trưa ngày 1/10/2020: Top con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền ập xuống đầu, cuối năm giàu sang vô đối

Từ 12h trưa ngày 1/10/2020: Top con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền ập xuống đầu, cuối năm giàu sang vô đối

Từ ngày đầu tiên của tháng 10 đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, vận đỏ như son, làm gì cũng thành công chói lọi.

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