Tháng 10 cát tinh soi chiếu: 3 con giáp làm 1 hưởng 10, tài vận thăng hoa, sự nghiệp khởi sắc, cuối năm phát tài

Tâm linh - Tử vi 21/09/2020 15:14

Chỉ cần bước sang ngày đầu tiên của tháng 10/2020 những con giáp may mắn này sẽ được thần tài điểm danh, càng về cuối năm càng giàu ú ụ.

Làm một hưởng mười, tiền lũ lượt chui vào túi, cuối năm song hỷ lâm môn là tương lai những con giáp may mắn này nắm chắc trong tầm tay. 

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Nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc, cuối năm sung túc đủ đầy là những gì trời Phật đã an bài cho con giáp giàu có ngút trời này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, thật thà và hết mình trong công việc nên Sửu được cấp trên cất nhắc, thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Nhờ nhận được sự tin tưởng, trân trọng nên dù đồng nghiệp xấu ra sức hãm hại, tiểu nhân quấy phá nhưng con giáp may mắn này vẫn vượt qua sóng gió, bình yên vô sự, ngày càng thành công.

Tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, ngay 12 giờ đêm ngày 1/10/2020 Sửu sẽ hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu. Nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc, cuối năm sung túc đủ đầy là những gì trời Phật đã an bài cho con giáp giàu có ngút trời này. 

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Mọi khổ cực đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền tài, danh lợi ập vào nhà con giáp may mắn này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều thiện lương, thông minh và cực tinh tế trong đối nhân xử thế. Họ không ưa nịnh hót, càng không vùi dập bất cứ ai mà chỉ nỗ lực miệt mài để theo đuổi đam mê. Có gan làm giàu, có tham vọng nên dù sinh ra trong nghèo khó Mùi cũng sẽ tự làm đại gia, có cuộc sống đủ đầy sung túc.

Tháng 10/2020 được cát tinh soi chiếu, quý nhân nâng đỡ nên Mùi sẽ có vận may lội ngược dòng. Mọi khổ cực đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền tài, danh lợi ập vào nhà con giáp may mắn này. 

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Nếu không kiếm được bạc tỷ Mão cũng sẽ thăng chức tăng lương, ăn Tết cực to khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Canh Tý 2020 là năm khá may mắn với người tuổi Mão, giúp họ kiếm được khoản tiền khá lớn nhờ những thành công trong công việc. Không chỉ nghề tay phải, nghề tay trái cũng giúp Mão khẳng định được tài năng, sự khôn ngoan, nhạy bén của mình trước thời cơ.

Chỉ cần vững vàng trước nguy khốn, tin vào chính mình Mão ắt công thành danh toại. Nếu không kiếm được bạc tỷ Mão cũng sẽ thăng chức tăng lương, ăn Tết cực to khiến ai cũng ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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