3 con giáp ở hiền gặp lành, cuối năm Canh Tý lắm của nhiều tiền, két lúc nào cũng chật cứng

Tâm linh - Tử vi 20/09/2020 08:19

Số trời đã định, nhờ sống tử tế, chân thành nên 3 con giáp may mắn này được cát tinh phù trợ, thần tài đỡ đầu, chẳng cần nhọc công vẫn có tiền chất chật nhà, giàu sang phú quý.

Càng hiền lành, lương thiện 3 con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh, cứ thế mà giàu ú ụ trong những tháng cuối năm Canh Tý 2020

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Từ tháng 8 âm lịch trở đi con giáp giàu sang này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đếm tiền sái tay cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, hiền lành và có trách nhiệm trong công việc. Không sợ khó, chẳng sợ cực, chí thú làm ăn nên Sửu được cấp trên hết lòng nâng đỡ, thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Khổ tận cam lai, những tháng đầu năm bị tiểu nhân quấy phá, sao xấu chiếu mệnh nên Sửu phải nếm trải không ít cơ cực. Vậy nhưng, từ tháng 8 âm lịch trở đi con giáp giàu sang này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đếm tiền sái tay cũng không xuể. 

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Trong 3 năm tới Dậu chẳng cần lo cơm áo gạo tiền, chỉ cần rung đùi hốt bạc, của nả chất đống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Là người có chí tiến thủ, có gan làm giàu và miệt mài lao động nên dù sinh ra trong nghèo khó con giáp bản lĩnh này vẫn có thể tự thân làm giàu, chiến thắng nghịch cảnh. Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng lắm của nhiều tiền, sung túc đủ đầy.

Từ tháng 8 âm lịch đến cuối năm Canh Tý 2020 người tuổi Dậu sẽ được thần tài dúi tiền vào tay, bước sang trang mới của cuộc đời. Trong 3 năm tới Dậu chẳng cần lo cơm áo gạo tiền, chỉ cần rung đùi hốt bạc, của nả chất đống. 

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Hợi còn có cơ hội trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay, sung sướng hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là người biết trước biết sau, một khi đã nhận sự giúp đỡ của ai sẽ tìm mọi cách để trả ơn người đó. Thế nên, con giáp hiền lương này được nhiều người thương yêu, quý nhân nâng đỡ, ngày càng thịnh vượng.

Đặc biệt, trong những tháng cuối năm nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Hợi sẽ một bước lên tiên, tình tiền viên mãn. Hơn cả, Hợi còn có cơ hội trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay, sung sướng hơn người.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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