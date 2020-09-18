3 con giáp khổ tận cam lai, từ tháng 8 âm lịch trở đi tiền ập xuống đầu, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 18/09/2020 10:25

Từ tháng 8 âm lịch trở đi 3 con giáp may mắn này sẽ lội ngược dòng ngoạn mục, mọi sóng gió đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tài lộc tràn vào nhà, tiền chất như núi.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm thì bước sang tháng 8 âm lịch 3 con giáp may mắn này sẽ gánh vàng gánh bạc vào nhà, cứ thế mà giàu ú ụ. 

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Chẳng những tiền chất như núi, công thành danh toại, Mùi còn có vận tình duyên đỏ chót như son, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hiền lành, thông minh và có gan làm giàu nên dù nằm gai nếm mật, trầy da tróc vảy họ cũng sẽ sớm khẳng định được vị trí của mình chốn công sở. Chẳng những vươn lên làm sếp, con giáp giàu có này còn kiếm tiền cực giỏi, tài chính dồi dào.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, sau những khốn khó thì bước sang tháng 8 âm lịch Mùi sẽ một bước đổi đời. Chẳng những tiền chất như núi, công thành danh toại, Mùi còn có vận tình duyên đỏ chót như son, muốn nghèo cũng không được. 

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Dần sẽ có cuộc sống thăng hoa vượt bậc, tiền bạc dồi dào, đời sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, có tham vọng và không ngừng phấn đấu nên càng về hậu vận con giáp giàu sang này càng lắm của nhiều tiền, sung túc an nhàn. Tiền vận khó khăn trăm bề, trung vận cuộc sống ổn định, hậu vận ngập trong nhung lụa chính là lá số tử vi của Dần.

Sóng gió sẽ ở lại phía sau để nhường chỗ cho vận may đeo bám Dần tới tấp trong những tháng cuối năm Canh Tý 2020. Dần sẽ có cuộc sống thăng hoa vượt bậc, tiền bạc dồi dào, đời sang trang mới. 

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Không chỉ thăng chức tăng lương, thu nhập được cải thiện đáng kể Mão còn phú quý phát tài, đổi đời chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, chân thành và biết trước biết sau. Dù không có quá nhiều tham vọng nhưng vì sống thiện lương, tử tế nên Mão được ơn trên soi chiếu, ban cho vô số phúc lành. Nhờ thế, Mão sẽ có cuộc sống đủ đầy, viên mãn cả tình lẫn tiền.

Thần tài chấm tên trong sổ vàng nên con giáp may mắn này sẽ có những tháng cuối năm đỏ chót như son. Không chỉ thăng chức tăng lương, thu nhập được cải thiện đáng kể Mão còn phú quý phát tài, đổi đời chỉ sau một đêm.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Trong 21 ngày tới 3 con giáp may mắn này sẽ được bề trên chiếu cố nồng hậu, không chỉ gặp thời đổi vận mà còn một bước lên tiên, giàu sang phú quý tìm tới tận cửa.

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