3 con giáp là con cưng của trời, được thần tài chấm tên trong sổ vàng, 21 ngày tới ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 17/09/2020 14:15

Trong 21 ngày tới 3 con giáp may mắn này sẽ được bề trên chiếu cố nồng hậu, không chỉ gặp thời đổi vận mà còn một bước lên tiên, giàu sang phú quý tìm tới tận cửa.

Nhờ phúc lộc trời cho nên những con giáp may mắn này sẽ có hầu bao rủng rỉnh, bước chân trái tiền ùa vào nhà, bước chân phải vàng rải khắp sân trong 21 ngày tới. 

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Càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng có tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân, tiêu mãi không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Liên tục bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu ngáng đường nên Thìn phải trải qua những ngày không mấy dễ dàng. Có lúc Thìn tưởng chừng không thể vượt qua khốn khó, phải bỏ cuộc giữa chừng. May mắn thay, từ tháng 9/2020 con giáp giàu sang này sẽ nhận lộc trời cho, nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Số trời đã định, trong 21 ngày tới nhờ có thần tài chấm tên trong sổ vàng nên Thìn sẽ thành công ngoạn mục, giàu có hơn người. Càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng có tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân, tiêu mãi không hết. 

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Trong 21 ngày tới, cát tinh sẽ đeo bám con giáp giàu có này không buông, giúp họ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nổi tiếng là con giáp có trách nhiệm, chân thành và vô cùng thông minh nên Tuất sớm tạo dựng được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ ngay từ thuở độc thân. Nếu người khác cứ hơn thua với nhau thì Tuất chỉ tập trung làm tốt việc của mình, phấn đấu cho mục tiêu của bản thân nên càng về hậu vận con giáp bản lĩnh này càng phát tài phát lộc.

Trong 21 ngày tới, cát tinh sẽ đeo bám con giáp giàu có này không buông, giúp họ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đời sang trang rực rỡ. 

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Dù làm thuê hay làm chủ Mùi cũng nằm ngửa mà ăn, rung đùi là tiền tỷ về két - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Là người khôn ngoan, tinh tế và cực khéo léo trong đối nhân xử thế nên Mùi khiến hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Nhờ thế, Mùi gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được quý nhân hết lòng nâng đỡ, tạo điều kiện để phát tài giàu sang.

Song hỷ lâm môn, trong 3 tuần tới con giáp bản lĩnh này sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc, số dư được cộng thêm tới tấp. Dù làm thuê hay làm chủ Mùi cũng nằm ngửa mà ăn, rung đùi là tiền tỷ về két.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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