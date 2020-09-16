3 con giáp được hưởng lộc trời, tháng 10 ĐẠI PHÚ, tháng 11 ĐẠI QUÝ, cuối năm PHÁT TÀI cực to

Tâm linh - Tử vi 16/09/2020 15:55

Từ tháng 10 đến cuối năm Canh Tý 2020 top con giáp giàu có này sẽ kiếm được bạc tỷ, thu nhập cải thiện vượt bậc, cứ thế mà đổi đời.

Top con giáp giàu có, tháng 10 đại phú, tháng 11 đại quý, cuối năm Canh Tý 2020 ngập trong biển tiền, cứ thế mà giàu ú ụ khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

con giap giau co 1
Từ tháng 10 đến cuối năm, dù làm thuê hay làm chủ thì Mùi cũng đếm tiền sái tay, một bước đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp may mắn, được quý nhân nâng đỡ, thần tài thương yêu nên cả đời không biết thiếu tiền là gì. Những lúc nguy khó, cơ cực con giáp thông minh này đều có thể tìm ra hướng giải quyết, tháo gỡ những khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

Từ tháng 10 đến cuối năm, dù làm thuê hay làm chủ thì Mùi cũng đếm tiền sái tay, một bước đổi đời. Tình tiền viên mãn, hỷ sự như mơ, giàu sang hưng thịnh là những gì Mùi nắm chắc trong tầm tay. 

con giap giau co 2
Gánh tiền mỏi lưng, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, phát đạt giàu sang chính là phúc phần trời đã an bài cho Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Là người sống trách nhiệm, biết trước biết sau và cầu toàn nên dù nằm gai nếm mật Tuất cũng không từ bỏ ước mơ. Càng tham vọng, chí thú làm ăn con giáp bản lĩnh này càng gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Những tháng đầu năm khá chật vật, nhưng từ tháng 10 Tuất sẽ rũ bùn đứng lên, may mắn xông thẳng vào nhà. Gánh tiền mỏi lưng, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, phát đạt giàu sang chính là phúc phần trời đã an bài cho Tuất. 

con giap giau co 3
Đặc biệt, nhờ vận đào hoa đeo bám Dần còn có đời sống lứa đôi ấm êm mặn nồng, ai cũng hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thông minh, bản lĩnh và rất quyết đoán. Thế nên, họ biết chớp lấy thời cơ, tận dụng triệt để thế mạnh để phát triển sự nghiệp. Nhờ nhạy bén, dám nghĩ dám làm nên Dần được cấp trên đánh giá cao, sự nghiệp nhờ thế cũng phất lên như diều gặp gió.

Từ đây đến cuối năm Dần sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình, chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu sang này còn có cơ may trúng số phát tài. Đặc biệt, nhờ vận đào hoa đeo bám Dần còn có đời sống lứa đôi ấm êm mặn nồng, ai cũng hờn ghen.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Được trời Phật nâng đỡ: 3 con giáp may mắn ngập tràn, tiền chất như núi trong nửa cuối tháng 9/2020

Được trời Phật nâng đỡ: 3 con giáp may mắn ngập tràn, tiền chất như núi trong nửa cuối tháng 9/2020

Nửa đầu tháng khá chật vật nhưng nửa cuối tháng 9/2020 những con giáp may mắn này sẽ vét cạn lộc trời, tiền tài viên mãn, càng về cuối năm càng giàu sụ.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp giàu sang con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi