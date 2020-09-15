Hờn đỏ mắt với 3 con giáp tài khoản có tiền tỷ, nhà xe chờ sẵn trong những tháng cuối năm 2020

Tâm linh - Tử vi 15/09/2020 16:46

Nhờ vận khí xung thiên, tài lộc bất ngờ vượng phát, tiền ập xuống đầu nên top con may mắn này sẽ có những tháng cuối năm 2020 ngập trong biển tiền, cứ vơi lại đầy.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ ăn nên làm ra, phát tài cực to, cứ thế mà đổi đời khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

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Thăng tiến ngoạn mục, nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt bạc là phúc phần trời Phật đã an bài cho Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Canh Tý 2020 là năm tuổi của Tý nhưng không vì thế mà con giáp may mắn này gặp phải khó khăn trong công việc, cuộc sống. Thậm chí, đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Tý vươn xa hơn trên đường công danh, tha hồ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Đặc biệt, từ ngày đầu tiên của tháng 10 đến cuối năm con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, chỉ cần bước chân ra cửa là vàng rơi trúng đầu. Thăng tiến ngoạn mục, nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt bạc là phúc phần trời Phật đã an bài cho Tý. 

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Hơn cả, nhờ được sao đào hoa chiếu mệnh nên Sửu và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày ấm êm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp chân thành, thiện lương và không sợ khổ cực nên càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra. Canh Tý 2020 sẽ giúp Sửu hiện thực hóa ước mơ làm giàu, đổi đời chỉ trong tích tắc với cơ hội trở thành đại gia.

Chẳng những tài lộc vượng phát, biến nguy thành an Sửu còn tiến xa hơn trên đường công danh, thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Hơn cả, nhờ được sao đào hoa chiếu mệnh nên Sửu và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày ấm êm viên mãn. 

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Ngay 12 giờ đêm ngày 1/10/2020 con giáp giàu sang này sẽ có bước tiến ngoạn mục, liên tục đón lộc trời cho, muốn nghèo cũng khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Không hơn thua với đời, tranh đoạt với người, Dậu chỉ tập trung làm tốt việc của mình nên càng chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió con giáp này càng chứng minh được thực lực. Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể nên Dậu ắt được trọng dụng, thu nhập nhờ thế cũng tăng đột biến.

Khổ tận cam lai, ngay 12 giờ đêm ngày 1/10/2020 con giáp giàu sang này sẽ có bước tiến ngoạn mục, liên tục đón lộc trời cho, muốn nghèo cũng khó.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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