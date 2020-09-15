3 con giáp hiền lương sinh phú quý, bề ngoài giản dị bên trong nhiều tiền, những tháng cuối năm 2020 may mắn phát tài

May mắn theo chân, phú quý vây quanh, tài vận và sự nghiệp đều khởi sắc, có cơ hội đổi đời là những gì Sửu nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Những tháng đầu năm khá chật vật nhưng từ hôm nay trở đi 3 con giáp may mắn này sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, hỷ sự ập xuống đầu, muốn nghèo cũng không được.

Nhờ sống chân thành, chăm làm điều thiện nên Sửu được bề trên soi chiếu, quý nhân nâng đỡ. Trong năm Canh Tý 2020 nhờ sao Hồng Loan chiếu mệnh nên cuộc sống của con giáp giàu có này sẽ chuyển biến tích cực. May mắn theo chân, phú quý vây quanh, tài vận và sự nghiệp đều khởi sắc, có cơ hội đổi đời là những gì Sửu nắm chắc trong tay.

Người tuổi Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, chịu thương chịu khó và không quản khổ cực. Vì biết phấn đấu cho tương lai nên những ngày đầu lập nghiệp dù khốn khó, cơ cực đến mấy con giáp bản lĩnh này vẫn chấp nhận để có thể chiến thắng số phận, biến họa thành phúc.

Làm một hưởng mười, tiền ùa vào túi, từ đây đến 3 năm sau chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong chính là lá số tử vi của Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là người hiền lành, dễ mến và sống tình cảm. Dẫu khôn ngoan, bản lĩnh và sớm thành công nhưng con giáp giàu sang này lại sống rất giản dị. Không se sua với đời, hơn thua với người mà chỉ tập trung làm tốt việc của mình nên càng về hậu vận Mùi càng phát tài phát lộc, ngập trong nhung lụa.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Mùi chính là con giáp may mắn nhất những tháng cuối năm 2020. Làm một hưởng mười, tiền ùa vào túi, từ đây đến 3 năm sau chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong chính là lá số tử vi của Mùi.

Càng chí thú làm ăn, tin vào chính mình con giáp tài năng này càng giàu sang phú quý, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp chất phác, thật thà và nhân hậu. Chính vì sống biết trước biết sau, ngay thẳng nên Hợi được quý nhân phù trợ, trời ban nhiều phúc lành, tài lộc phú quý nối đuôi nhau chui vào két. Vậy nên, dù hiện tại khốn khó cơ cực bao nhiêu thì cuối năm Canh Tý 2020 Hợi càng an nhàn hưởng lộc.

Đặc biệt, từ tháng 8 âm lịch trở đi Hợi sẽ đạp trúng hũ vàng, tài lộc thăng hoa nở rộ. Càng chí thú làm ăn, tin vào chính mình con giáp tài năng này càng giàu sang phú quý, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.