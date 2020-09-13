Tử vi 15 ngày cuối tháng 9: 3 con giáp lật ngược thế cờ, thu nhập tăng vọt, tài vận đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 13/09/2020 12:12

Nửa đầu tháng 9 không mấy như ý, thế nhưng trong nửa cuối tháng 9/2020 top con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, sung túc an nhàn khiến ai cũng hờn.

Số trời đã định, trong nửa cuối tháng 9 năm Canh Tý 2020 top 3 con giáp may mắn này sẽ thăng hoa rực rỡ, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi, muốn nghèo cũng khó. 

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Bước sang tháng 10 Thìn sẽ đắc tài, tháng 11 đắc lộc, cuối năm mặc sức vẫy vùng, đời thăng hoa viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp thông minh, bản lĩnh và không sợ khổ cực. Dẫu sinh ra trong giàu sang phú quý nhưng Thìn không hề ỷ lại vào những gì mình đang có. Họ cống hiến hết mình trong sự nghiệp, dám dấn thân và cực khôn ngoan nên sớm thành công, gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh, tiền chất chật két chính là phúc phần mà Thìn nhận được trong nửa cuối tháng 9/2020. Không những thế, bước sang tháng 10 Thìn sẽ đắc tài, tháng 11 đắc lộc, cuối năm mặc sức vẫy vùng, đời thăng hoa viên mãn. 

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Dù làm thuê hay làm chủ Tuất cũng gánh bạc tỷ vào nhà, an nhàn hưởng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, siêng năng và có trách nhiệm. Họ dám nhận sai, dám nhìn thẳng vào những khuyết điểm để hoàn thiện bản thân nên ngày càng được quý mến thương yêu, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những chông chênh, khổ cực thì bước sang 15 ngày cuối tháng 9 Tuất sẽ đếm tiền sái tay, sung sướng như tiên. Dù làm thuê hay làm chủ Tuất cũng gánh bạc tỷ vào nhà, an nhàn hưởng lộc. 

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Trong 15 ngày tới nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Dậu sẽ thăng chức tăng lương ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là người có gan làm giàu, dám ước mơ và không ngừng phấn đấu để hiện thực hóa ước mơ của mình. Đây chính là lý do vì sao càng chí thú làm ăn, có gan làm giàu con giáp may mắn này càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn khổ cũng không được.

Sách tử vi chỉ rõ, trong 15 ngày tới nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Dậu sẽ thăng chức tăng lương ầm ầm. Đặc biệt, Dậu còn có cơ hội trúng số phát tài, muốn nghèo cũng không được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Nửa cuối tháng 9/2020: Top con giáp đắc tài đắc lộc, làm 1 hưởng 10, hỷ sự ập xuống đầu tới tấp

Nửa cuối tháng 9/2020: Top con giáp đắc tài đắc lộc, làm 1 hưởng 10, hỷ sự ập xuống đầu tới tấp

Sách tử vi tháng 9/2020 có nói, trong nửa cuối tháng những con giáp may mắn này sẽ có tài vận thăng hoa, tình tiền viên mãn, cứ thế mà đổi đời.

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