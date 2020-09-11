Tháng 10 mở mắt thấy thần tài: 3 con giáp kiếm tiền dễ như trở bàn tay, cuối năm nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 11/09/2020 10:19

Số trời đã định, từ tháng 10 đến cuối năm 3 con giáp may mắn này sẽ quơ tay là có tiền, hiện tại khổ cực bao nhiêu cuối năm sung túc đủ đầy bấy nhiêu.

Từ tháng 10 đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, làm gì cũng hái ra tiền, đời sang trang rực rỡ. 

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là người hiền lành, thiện lương và biết cách đối nhân xử thế. Đây chính là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong khổ cực nhưng Hợi vẫn vươn lên làm giàu, càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy, nhà xe chờ sẵn.

Từ ngày đầu tiên của tháng 10/2020 con giáp giàu sang này sẽ đạp trúng hũ vàng, làm gì cũng may mắn suôn sẻ. Tiền ùn ùn chui vào túi, hỷ sự tìm đến tận cửa nên thu nhập của Hợi sẽ tăng đột biến. Đặc biệt, con giáp thông minh này còn có cơ hội thăng quan tiến chức, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. 

Tuổi Thìn

Tài năng, thông minh và có tham vọng nên người tuổi Thìn chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước những thất bại, khốn khó trong cuộc sống. Ngược lại, đấy chính là động lực để Thìn vươn lên, chiến thắng nghịch cảnh để tự làm đại gia.

Những tháng đầu năm có thể gặp nhiều vận hạn, mệt mỏi chán chường nhưng từ tháng 10 trở đi Thìn sẽ đổi đời thăng hoa. Ngoài việc số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục, phú quý phát tài Thìn còn có vận tình duyên ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngập tràn. 

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Từ 1/10/2020 con giáp bản lĩnh này sẽ làm một hưởng mười, rung đùi hốt bạc, cứ thế mà giàu sụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, quyết đoán và không ngại khổ cực. Chỉ cần xác định rõ mục tiêu Dần sẽ liều mình theo đuổi đến khi đạt được thứ mình muốn. Đây là lý do vì sao ở ngưỡng 30 nhiều người vẫn đi làm thuê thì Dần đã sớm làm sếp, tự đứng ra kinh doanh thành công.

Đặc biệt, trong năm Canh Tý 2020 nhờ có cát tinh soi chiếu, thần tài nâng đỡ nên Dần càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra. Từ 1/10/2020 con giáp bản lĩnh này sẽ làm một hưởng mười, rung đùi hốt bạc, cứ thế mà giàu sụ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

4 con giáp nữ càng gầy càng nghèo, càng mũm mĩm càng phú quý phát tài, tiền tìm đến tận cửa

4 con giáp nữ càng gầy càng nghèo, càng mũm mĩm càng phú quý phát tài, tiền tìm đến tận cửa

Số trời đã định, phụ nữ thuộc 4 con giáp này đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cảm cân bởi càng mũm mĩm sẽ càng giàu sang phú quý, sung túc an nhàn.

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