Hờn đỏ mắt với 3 con giáp ĐỔI VẬN lên hương, tiền ùa vào túi, cứ vơi lại đầy trong 7 ngày cuối tháng 7 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 09/09/2020 17:16

Ai khổ mặc ai, 3 con giáp may mắn này vẫn ăn nên làm ra, gánh tiền tỷ vào nhà, muốn nghèo cũng khó trong 7 ngày cuối tháng cô hồn.

Tháng 7 âm lịch vẫn được xem là thời điểm âm khí xung thiên nhưng 3 con giáp may mắn này vẫn sung túc đủ đầy, quơ tay là hốt bạc khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

Tuổi Mão

Hiền lành, nhân hậu lại sống nghĩa tình nên người tuổi Mão tích được nhiều công đức, cuộc sống thuận lợi trăm bề. Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, được quý nhân vây quanh nên tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy.

Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng 7 âm lịch nhờ được cát tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay nên Mão càng vượng vận tài lộc. Dù làm thuê hay làm chủ con giáp giàu có này cũng có vô số cơ hội kiếm tiền, chẳng mấy chốc mà tiền chất chật nhà, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví. 

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Công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh, đời thăng hoa rực rỡ chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù và chịu thương chịu khó có tiếng. Thế nên, họ được cấp trên hết lòng nâng đỡ, đồng nghiệp kiêng nể, sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió. Trước ngưỡng 30 con giáp giàu có này đã tự làm đại gia, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn.

Nửa đầu tháng 7 khá khó khăn, vậy nhưng từ đây đến cuối tháng con giáp bản lĩnh này sẽ có vận tài lộc đỏ chót như son. Công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh, đời thăng hoa rực rỡ chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Sửu. 

Tuổi Ngọ

Hoạt bát, có óc sáng tạo hơn người và chưa bao giờ từ bỏ ước mơ nên người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều có tiền bạc đủ đầy, chưa bao giờ thiếu tiền. Sách tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, bước sang những ngày cuối tháng cô hồn Ngọ càng đắc tài đắc lộc, kiếm được nhiều tiền.

Không chỉ tháng 7, từ đây đến cuối năm Ngọ sẽ liên tục gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, số dư trong tài khoản được cộng dồn liên tục.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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