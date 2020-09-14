Tháng 8 âm lịch hoan hỷ phát tài: 3 con giáp vận đỏ như son, thần tài chiếu cố, cuối năm giàu sang chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 14/09/2020 07:45

Khổ tận cam lai, chỉ cần bước chân vào tháng 8 âm lịch top con giáp may mắn này sẽ gánh vàng gánh bạc vào nhà, tiền chất như núi, tiêu xài thả ga cũng không hết.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bước vào tháng 8 âm lịch 3 con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng, chẳng cần cực nhọc làm việc thì tiền cũng ùn ùn chui vào túi, cứ vơi lại đầy. 

Tuổi Mão

Mão là người hiền lành, sống tình cảm và biết trước biết sau. Thế nên, dù đi đâu, làm gì Mão cũng được quý nhân đưa đường chiếu cố, hỗ trợ hết lòng trong sự nghiệp. Chẳng cần cậy nhờ ai thì trước ngưỡng 35 con giáp giàu sang này đã sung túc đủ đầy, tiền chất chật két.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, vì bị kẻ xấu hãm hại nên tháng 7 âm lịch của người tuổi Mão khá khốn đốn. Thế nhưng, chỉ cần bước sang tháng 8 âm lịch đời Mão sẽ sang trang mới. Làm một hưởng mười, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay chính là lá số tử vi của con giáp giàu có nhất những tháng cuối năm này. 

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Nằm duỗi mà ăn, đời thăng hoa viên mãn, cuối năm sung túc an nhàn chính là vận may Sửu xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp thiện lương, chăm chỉ và có chí cầu tiến. Dù sinh ra trong đủ đầy hay thiếu thốn thì Sửu cũng không ngừng cố gắng để tự khẳng định chính mình, vươn lên trên đường công danh. Thế nên, Mão được cấp trên hết lòng nâng đỡ, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Số trời đã định, ngay ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch con giáp may mắn này sẽ có thể trúng số phát tài. Nằm duỗi mà ăn, đời thăng hoa viên mãn, cuối năm sung túc an nhàn chính là vận may Sửu xứng đáng nhận được. 

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Nhờ thần tài điểm danh nên Tỵ sẽ có quyền cao chức trọng, tài vận dồi dào, sang năm 2021 càng thăng hoa viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Có gan làm giàu lại khôn ngoan, bản lĩnh nên người tuổi Tỵ biết tận dụng triệt để mọi thế mạnh để tiến xa trong sự nghiệp. Thế nên, ngay từ thuở độc thân con giáp giàu có này đã có bạc tỷ trong tay, quơ tay là hốt bạc, kiếm tiền giỏi không ai sánh bằng.

Càng về hậu vận Tỵ càng đắc tài đắc lộc, thăng tiến ùn ùn. Đặc biệt, trong tháng 8 âm lịch năm Canh Tý 2020 nhờ thần tài điểm danh nên Tỵ sẽ có quyền cao chức trọng, tài vận dồi dào, sang năm 2021 càng thăng hoa viên mãn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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