Bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, biết được lý do tôi bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của gia đình

Tâm sự 13/08/2025 14:00

Thấy mình nhận sai còn tát nhầm người, cô gái tha thiết xin lỗi tôi. Cô ấy nói trông tôi và người yêu giống nhau như đúc. Cô ấy còn cho tôi xem ảnh của người yêu, quả thật trông rất giống tôi.

Tôi 27 tuổi, có công việc ổn định, có bạn gái chuẩn bị kết hôn. Nói chung, cuộc sống của tôi khá đơn giản nhưng đủ cho tôi thấy hạnh phúc.

Công việc của tôi thường đi công tác, lần đó tôi có chuyến công tác đến Hà Nội. Tôi ở lại đó làm việc cùng đồng nghiệp khoảng hai tuần. Ngày đầu công tác, chúng tôi rủ nhau ra phố ăn uống, đi dạo. Khi tôi đang đi trên phố thì có một cô gái bất ngờ chạy đến chặn trước mặt tôi. Khuôn mặt cô ấy tức giận nhăn nhó, lớn tiếng trách móc tôi:

“Sao anh nói đi công tác 10 ngày mà giờ lại ở đây?”.

Thấy cô gái trước mặt càng lúc càng giận, nói những câu tôi không hiểu nổi, tôi liền xua tay khó chịu:

“Cô là ai? Cô nói năng gì tôi chả hiểu”.

Cô gái càng giận hơn, chửi thẳng vào mặt tôi:

“Đồ khốn! Anh là đàn ông khốn!”.đến chặn trước mặt tôi - Ảnh minh họa: Internet

Liền sau đó, tôi bị cô gái lạ tát hai cái đau điếng. Cô gái ôm mặt khóc rồi bỏ đi. Tôi giận tái mặt, bị đồng nghiệp nhìn bằng ánh mắt xem thường. Họ nghĩ tôi phản bội bạn gái, còn không chịu nhận lỗi. Nhưng cũng có người nói không chừng cô gái kia nhận nhầm tôi với bạn trai.

Chẳng ngờ được, tôi gặp lại cô gái lạ lùng kia trong siêu thị vài ngày sau đó. Vừa thấy tôi thì cô ấy lại làm loạn như lần trên phố. Nhưng lần này tôi đã kịp giơ tay phải lên ngăn cái tát thứ ba của cô ấy. Đúng lúc này, cô gái ngẩn người nói tôi không phải là bạn trai của cô ấy, vì anh ta có một vết bớt trên tay phải.

Bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, biết được lý do tôi bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy mình nhận sai còn tát nhầm người, cô gái tha thiết xin lỗi tôi. Cô ấy nói trông tôi và người yêu giống nhau như đúc. Cô ấy còn cho tôi xem ảnh của người yêu, quả thật trông rất giống tôi. Nếu tôi không có em gái sinh đôi thì tôi đã nghĩ mình có một người anh trai song sinh thất lạc. Dù rằng từ lớn tới nhỏ, tôi thường nghe mọi người nói tôi và em gái không giống nhau.

Sau khi công tác về, chẳng hiểu sao tôi lại lấy tóc của mẹ và em gái đi xét nghiệm ADN. Kết quả khiến tôi sững người, dù trước đó đã đoán ra. Mẹ và em gái tôi không cùng huyết thống.

Tôi vẫn giữ liên lạc với cô gái lạ trên phố kia, nhờ cô ấy lấy mẫu tóc của người yêu để xét nghiệm ADN với tôi. Nhìn kết quả xét nghiệm ADN, tôi bàng hoàng phát hiện chúng tôi là anh em sinh đôi.

Người anh trai này của tôi đang cùng với bố mẹ ở Hà Nội. Tôi vẫn chưa nói với cô gái kia về kết quả xét nghiệm. Tôi cũng chưa biết có nên nói với gia đình mình không. Có lẽ bố mẹ tôi cũng không biết con mình bị tráo, hoặc cả hai giữ bí mật gia đình này vì lý do nào đó.

Dù sao thì chúng tôi đều đã có cuộc sống với gia đình riêng. Tôi có nên nói ra bí mật gia đình này không? Hay là giữ đến cuối đời không để ai biết?

Chồng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Chồng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Hoa để điện thoại ở chỗ cũ, cố gắng bình tĩnh lại để xem biểu hiện của chồng. Tùng sau khi đi tắm thì vội vội vàng vàng thay quần áo, nói với vợ là ra ngoài để tiếp khách. Anh còn nói vợ đừng đợi vì mình về trễ lắm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sản phụ mất con vì chọn ngày giờ đẹp để sinh mổ

Sản phụ mất con vì chọn ngày giờ đẹp để sinh mổ

Sức khỏe 29 phút trước
Bị cảnh sát truy đuổi, đôi nam nữ vứt lại xe, trốn trên cây để ẩn nấp và cái kết

Bị cảnh sát truy đuổi, đôi nam nữ vứt lại xe, trốn trên cây để ẩn nấp và cái kết

Video 34 phút trước
Dương Mịch gây tranh cãi về diễn xuất trước khi 'Sinh vạn vật' lên sóng

Dương Mịch gây tranh cãi về diễn xuất trước khi 'Sinh vạn vật' lên sóng

Sao quốc tế 53 phút trước
Về nhà người yêu ra mắt, vừa thấy bộ đồ chị giúp việc mặc trên người tôi chết lặng muốn ra về ngay

Về nhà người yêu ra mắt, vừa thấy bộ đồ chị giúp việc mặc trên người tôi chết lặng muốn ra về ngay

Tâm sự 58 phút trước
Vừa cưới xong mà chồng nhất quyết không đeo nhẫn cưới, sự thật đằng sau còn khủng khiếp hơn ngoại tình

Vừa cưới xong mà chồng nhất quyết không đeo nhẫn cưới, sự thật đằng sau còn khủng khiếp hơn ngoại tình

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Nghi vấn Triệu Lộ Tư nói 'bóng gió' Ngu Thư Hân, fan cả hai phẫn nộ

Nghi vấn Triệu Lộ Tư nói 'bóng gió' Ngu Thư Hân, fan cả hai phẫn nộ

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Đang ăn cơm thì nghe nhà hàng xóm có tiếng khóc, chồng vứt luôn bát lao đi, tôi chạy theo thì điếng người trước hành động của anh

Đang ăn cơm thì nghe nhà hàng xóm có tiếng khóc, chồng vứt luôn bát lao đi, tôi chạy theo thì điếng người trước hành động của anh

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, biết được lý do tôi bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của gia đình

Bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, biết được lý do tôi bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của gia đình

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Chồng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Chồng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau tôi sốc ngất khi biết em làm một việc khủng khiếp

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau tôi sốc ngất khi biết em làm một việc khủng khiếp

Về nhà người yêu ra mắt, vừa thấy bộ đồ chị giúp việc mặc trên người tôi chết lặng muốn ra về ngay

Về nhà người yêu ra mắt, vừa thấy bộ đồ chị giúp việc mặc trên người tôi chết lặng muốn ra về ngay

Vừa cưới xong mà chồng nhất quyết không đeo nhẫn cưới, sự thật đằng sau còn khủng khiếp hơn ngoại tình

Vừa cưới xong mà chồng nhất quyết không đeo nhẫn cưới, sự thật đằng sau còn khủng khiếp hơn ngoại tình

Đang ăn cơm thì nghe nhà hàng xóm có tiếng khóc, chồng vứt luôn bát lao đi, tôi chạy theo thì điếng người trước hành động của anh

Đang ăn cơm thì nghe nhà hàng xóm có tiếng khóc, chồng vứt luôn bát lao đi, tôi chạy theo thì điếng người trước hành động của anh

Chồng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Chồng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe, tôi 'lãnh' trọn cái tát của chồng và tấn bi kịch của cuộc hôn nhân 10 năm

Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe, tôi 'lãnh' trọn cái tát của chồng và tấn bi kịch của cuộc hôn nhân 10 năm