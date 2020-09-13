Song hỷ lâm môn: 3 con giáp uống no lộc trời, giàu sang chạm đỉnh, phú quý phát tài trong tháng 10/2020

Tâm linh - Tử vi 13/09/2020 12:08

Ngay ngày đầu tiên của tháng 10/2020 những con giáp may mắn này sẽ hốt vàng hốt bạc về tay, tài lộc rủng rỉnh, của nả ùa vào nhà tới tấp, muốn cản cũng không được.

Chỉ cần bước vào tháng 10/2020 top con giáp may mắn này sẽ giàu sang thịnh vượng, tiền chất chật két, đổi đời giàu sang khiến ai cũng hờn. 

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Làm một hưởng mười, làm ăn 'trúng mánh' nên con giáp giàu sang này phải thức cả đêm để đếm tiền, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những tháng đầu năm của người tuổi Mão khá chật vật, liên tục bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên khổ cực trăm bề. May mắn thay, bước sang tháng 10/2020 Mão sẽ được quý nhân nâng đỡ, bề trên chiếu cố nên đời sang trang mới, phú quý phát tài.

Xui xẻo tránh xa, cát tinh soi chiếu nên Mão không chỉ dễ dàng đạt được những gì mình muốn mà còn gánh tiền mỏi lưng. Làm một hưởng mười, làm ăn “trúng mánh” nên con giáp giàu sang này phải thức cả đêm để đếm tiền, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví. 

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Dù hiện tại khốn khó đến mấy Dần cũng đừng nản lòng bởi sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn bĩ cực bạn sẽ được đáp đền xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nổi tiếng là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và có gan làm giàu nên dù bị vùi dập, hãm hại hết lần này đến lần khác thì Dần vẫn chiến thắng nghịch cảnh. Nhờ quyết tâm, tinh thần cầu tiến nên sớm muộn Dần cũng tự làm đại gia, lắm của nhiều tiền.

Xem tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, chỉ cần bước sang tháng 10 đời Dần sẽ “nở hoa”. Công thành danh toại, tiền ùa vào túi, đầu tư vào lĩnh vực nào cũng bội thu lợi nhuận chính là vận số của Dần. Thế nên, dù hiện tại khốn khó đến mấy Dần cũng đừng nản lòng bởi sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn bĩ cực bạn sẽ được đáp đền xứng đáng. 

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Nhờ thần tài dúi tiền vào tay nên Tuất chỉ việc rung đùi hốt bạc, cứ thế mà tận hưởng vinh hoa phú quý khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dù tháng 9 khá trắc trở, tình duyên lận đận, tài chính tuột dốc không phanh nhưng bước sang tháng 10 vận may sẽ mỉm cười với Tuất. Chẳng những có cơ hội thể hiện tài năng, chứng minh thực lực Tuất còn được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Rũ bùn đứng lên, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu có này sẽ tình tiền viên mãn, hỷ sự như mơ. Nhờ thần tài dúi tiền vào tay nên Tuất chỉ việc rung đùi hốt bạc, cứ thế mà tận hưởng vinh hoa phú quý khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Nửa cuối tháng 9/2020: Top con giáp đắc tài đắc lộc, làm 1 hưởng 10, hỷ sự ập xuống đầu tới tấp

Nửa cuối tháng 9/2020: Top con giáp đắc tài đắc lộc, làm 1 hưởng 10, hỷ sự ập xuống đầu tới tấp

Sách tử vi tháng 9/2020 có nói, trong nửa cuối tháng những con giáp may mắn này sẽ có tài vận thăng hoa, tình tiền viên mãn, cứ thế mà đổi đời.

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