Nửa đầu tháng 10/2020: Top con giáp trúng số đổi đời, tình tiền như ý, làm chơi hưởng thật

Tâm linh - Tử vi 15/09/2020 14:24

Trong 15 ngày đầu tháng 10/2020 những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, vạn sự như ý, chẳng cần nhọc công làm việc vẫn có tiền chất chật két.

Nhờ được chấm tên trong sổ thần tài nên trong nửa đầu tháng 10/2020 top con giáp may mắn này sẽ đếm tiền sái tay, cứ vơi lại đầy, càng về cuối tháng càng giàu sụ. 

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Tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, nhà xe chờ sẵn là những gì trời đã an bài cho Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sống trách nhiệm, ham học hỏi và không quản khó khăn nên chẳng cần cậy nhờ ai họ vẫn có cuộc sống sung túc an nhàn, sự nghiệp hiển vinh. Càng chí thú làm ăn, tin vào chính mình con giáp bản lĩnh này càng lắm của nhiều tiền, phúc phần ập xuống đầu.

Số trời đã định, chỉ cần bước sang ngày đầu tiên của tháng 10/2020 con giáp giàu sang này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, nhà xe chờ sẵn là những gì trời đã an bài cho Tuất. 

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Đặc biệt, trong tháng 10 Thìn sẽ có cơ may trúng số phát tài, tiền chất như núi, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người, được cát tinh chiếu mệnh, quý nhân phù trợ nên người tuổi Thìn làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Hơn cả, con giáp thông minh này biết tận dụng thế mạnh của mình để tiến thân nên sớm thành công trong sự nghiệp, của nả chất đống.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Thìn sẽ lại được thần tài chấm tên, có cơ hội thăng chức tăng lương. Đặc biệt, trong tháng 10 Thìn sẽ có cơ may trúng số phát tài, tiền chất như núi, muốn nghèo cũng không được. 

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Dậu sẽ tháo gỡ mọi khúc mắc trong công việc, cuộc sống, tạo tiền đề cho tài vận xung thiên, đời sang trang rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó và có chí tiến thủ nên đời Dậu chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu. Biết chớp lấy thời cơ, tận dụng vận may trời cho nên Dậu không chỉ gánh bạc tỷ vào nhà mà còn quơ tay là hốt bạc, kiếm tiền cực đỉnh.

Tử vi tháng 10/2020 chỉ rõ, nửa đầu tháng chính là thời cơ nghìn năm có một để Dậu tháo gỡ mọi khúc mắc trong công việc, cuộc sống, tạo tiền đề cho tài vận xung thiên, đời sang trang rực rỡ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp hiền lương sinh phú quý, bề ngoài giản dị bên trong nhiều tiền, những tháng cuối năm 2020 may mắn phát tài

3 con giáp hiền lương sinh phú quý, bề ngoài giản dị bên trong nhiều tiền, những tháng cuối năm 2020 may mắn phát tài

Nhờ ăn ở hiền lành, sống thiện lương nên ai khổ mặc ai, 3 con giáp may mắn này vẫn có những tháng cuối năm Canh Tý 2020 ngập trong biển tiền, phú quý sang giàu.

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