Từ đây tới rằm tháng 8: Top con giáp tài lộc dồi dào, tiền chất như núi, đổi đời chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 17/09/2020 13:37

Nửa đầu tháng 8 âm lịch chính là thời cơ nghìn năm có một để 3 con giáp may mắn ngút trời này đổi đời, trả sạch nợ nần, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ.

Tiền chất như núi, làm ăn thuận lợi, đổi đời trong chớp mắt chính là phúc phần 3 con giáp may mắn ngút trời này nhận được trong 15 ngày đầu tháng 8 âm lịch. 

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Được cất nhắc lên vị trí mới, thu nhập cải thiện, hơn cả Tỵ còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã trở thành tỷ phú - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều bản lĩnh, ngoan cường và nhạy bén trước thời cuộc. Thế nên, nếu người khác an phận thủ thường thì Tỵ luôn không ngừng tìm kiếm cơ hội tiến thân, tự làm đại gia của chính mình.

Khổ tận cam lai, nửa đầu tháng 8 âm lịch năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ có bước ngoặt thay đổi đời mình. Được cất nhắc lên vị trí mới, thu nhập cải thiện, hơn cả Tỵ còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã trở thành tỷ phú, sung sướng như tiên. 

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Nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Mão bung tiền làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi tháng 8 âm lịch có nói, Mão sẽ có tháng mới với vận tài lộc đỏ như son, liên tục được thần tài dúi tiền vào tay, công danh xán lạn. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, nỗ lực vươn lên và cống hiến hết mình thì Mão ắt nằm trên đống vàng, sung túc an nhàn.

Không chỉ tháng 8, từ đây đến cuối năm Mão sẽ thu về món tiền khổng lồ, mặc sức tiêu pha xả láng cũng chẳng lo cạn ví. Nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Mão bung tiền làm ăn. 

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Song hỷ lâm môn, được cấp trên trọng dụng, tiền ùa vào chật két nên tháng 8 âm lịch của Mão sẽ đỏ chót như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tài lộc vượng phát, tình tiền viên mãn, tỷ sự như mơ chính là lá số tháng 8 âm lịch của người tuổi Ngọ. Vậy nên, dù gặp phải khó khăn Ngọ cũng đừng nản lòng bởi Thái Âm cát tinh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ, chở che cho bạn trước mọi kiếp nạn.

Song hỷ lâm môn, được cấp trên trọng dụng, tiền ùa vào chật két nên tháng 8 âm lịch của Mão sẽ đỏ chót như son, ngập trong biển tiền khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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