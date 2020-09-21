Tử vi 7 ngày tới: 3 con giáp gặp vận đổi đời, sự nghiệp hanh thông, cuối tuần song hỷ lâm môn

Sách tử vi tuần mới chỉ rõ, trong 7 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ kiếm được bộn tiền, gánh lộc vào nhà, muốn nghèo cũng chẳng được.

Càng về cuối tuần càng lắm của nhiều tiền, sung túc an nhàn, tiền chất như núi chính là lá số tử vi tuần mới trời đã sắp đặt cho top con giáp may mắn này. Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, tháng 9 là thời điểm vận khí xung thiên, tình tiền viên mãn của người tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Là người cá tính, thích dịch chuyển và dám dấn thân nên dù ham chơi, bất cần nhưng một khi đã tập trung cho công việc Ngọ sẽ khiến ai cũng kiêng nể với những gì mình đạt được. Có óc sáng tạo, có gan làm giàu nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng hưng thịnh phú quý, tiền chất như núi.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, tháng 9 là thời điểm vận khí xung thiên, tình tiền viên mãn. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, tận dụng tối đa vận may trời cho thì Ngọ ắt tự làm đại gia, cuối năm nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc. Tình tiền viên mãn, phúc lộc tề tựu, bước sang tháng 10 an nhàn hưởng phúc là những gì Dần nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Dần là người mạnh mẽ, bản lĩnh và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Dù thành công đến với con giáp này khá sớm nhưng họ chưa bao giờ tự phụ, ngược lại càng tự nhắc nhở bản thân phải tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Trong tuần cuối cùng của tháng 9, con giáp may mắn này sẽ được cát tinh soi chiếu, thần tài nâng đỡ nên làm gì cũng hanh thông suôn sẻ. Tình tiền viên mãn, phúc lộc tề tựu, bước sang tháng 10 an nhàn hưởng phúc là những gì Dần nắm chắc trong tay. Bước chân trái ra khỏi nhà có thần tài hộ giá, bước chân phải có trời Phật nâng đỡ nên Ngọ chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Đầu tuần khởi sắc, giữa tuần may mắn ập xuống đầu, cuối tuần tài vận tăng vọt nên người tuổi Ngọ sẽ đắc tài đắc lộc, thoải mái tiêu pha cũng chẳng lo cạn túi. Thậm chí, Ngọ còn may mắn đến mức làm đâu thắng đó, quơ tay là có tiền. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những tuần đầu tháng 9 chật vật thì 7 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ đạp trúng hũ vàng. Bước chân trái ra khỏi nhà có thần tài hộ giá, bước chân phải có trời Phật nâng đỡ nên Ngọ chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, cứ thế mà đổi đời. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Nửa cuối tháng 8 âm lịch: 3 con giáp bị hung tinh đeo bám, họa rơi trúng đầu, làm gì cũng xui xẻo Sách tử vi nửa cuối tháng 8 âm lịch chỉ rõ, nếu thuộc danh sách 3 con giáp xui xẻo này gia chủ sẽ liên tục gặp tai bay vạ gió, làm gì cũng xôi hỏng bỏng không.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-7-ngay-toi-3-con-giap-gap-van-doi-doi-su-nghiep-hanh-thong-cuoi-tuan-song-hy-lam-mon-380710.html