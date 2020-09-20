Nửa cuối tháng 8 âm lịch: 3 con giáp bị hung tinh đeo bám, họa rơi trúng đầu, làm gì cũng xui xẻo

Tâm linh - Tử vi 20/09/2020 13:03

Sách tử vi nửa cuối tháng 8 âm lịch chỉ rõ, nếu thuộc danh sách 3 con giáp xui xẻo này gia chủ sẽ liên tục gặp tai bay vạ gió, làm gì cũng xôi hỏng bỏng không.

Top con giáp xui xẻo nhất nửa cuối tháng 8 âm lịch này phải đề cao cảnh giác, nếu không đừng trách vì sao tiền của đội nón ra đi, họa ập xuống đầu. 

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Thân cần chú ý cách hành xử của mình, đừng vì một phút bốc đồng mà đánh mất tình yêu đẹp bấy lâu nay vun đắp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tháng 7 âm lịch may mắn bao nhiêu thì bước sang tháng 8 âm lịch con giáp xui rủi này càng khốn đốn, lận đận bấy nhiêu. Dù làm thuê hay làm chủ thì Thân cũng bị họa thị phi đeo bám, phạm phải sai lầm tai hại trong công việc.

Nếu không tự nhắc nhở bản thân cẩn trọng trong mọi điều thì Thân đừng trách vì sao phải ôm món nợ khổng lồ vào người, làm việc cật lực cả năm cũng không trả hết.

Đặc biệt, Thân cần chú ý cách hành xử của mình, đừng vì một phút bốc đồng mà đánh mất tình yêu đẹp bấy lâu nay vun đắp. 

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Ngọ đừng quá dễ dàng tin tưởng vào bất cứ ai, cũng đừng cho ai vay mượn tiền bạc kẻo mất cả tình lẫn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nửa đầu tháng 8 âm lịch được thần Phật nâng đỡ, cát tinh thương yêu nên Ngọ hái lộc vào nhà, tiền ùa vào túi tới tấp. Thế nhưng, nửa cuối tháng do bị sao quả tạ vây hãm nên Ngọ khốn khó trăm bề, xui xẻo đến tận cùng.

Ngọ đừng quá dễ dàng tin tưởng vào bất cứ ai, cũng đừng cho ai vay mượn tiền bạc kẻo mất cả tình lẫn tiền.

Chỉ cần giữ vững chính kiến, dám đương đầu với sóng gió Ngọ sẽ biến nguy thành an. Đặc biệt, nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh ở lĩnh vực mới thì Ngọ đừng dại vung tiền làm ăn kẻo lâm vào cảnh trắng tay. 

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Chẳng những phải cển trọng trong chuyện tiền bạc, Mùi cũng cần phải giữ gìn sức khỏe, đừng quá lao tâm khổ tứ kẻo bệnh tật tìm đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là người hiền lành, chân thành và có gan làm giàu nên dù làm thuê hay làm chủ con giáp tài năng này cũng có sự nghiệp hiển vinh. Trước ngưỡng 35 Mùi đã nhà xe có đủ, tiền tỷ trong tay khiến ai cũng hờn.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, bước vào nửa cuối tháng 8 Mùi sẽ phải đối mặt với rất nhiêu tai ương rình rập. Chẳng những phải cển trọng trong chuyện tiền bạc, Mùi cũng cần phải giữ gìn sức khỏe, đừng quá lao tâm khổ tứ kẻo bệnh tật tìm đến.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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