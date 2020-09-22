Từ 12h trưa ngày 1/10/2020: Top con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền ập xuống đầu, cuối năm giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 22/09/2020 10:27

Từ ngày đầu tiên của tháng 10 đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, vận đỏ như son, làm gì cũng thành công chói lọi.

Hỷ sự ập vào nhà, tiền ùa vào két, càng về cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này càng giàu sang phú quý, tha hồ tận hưởng cuộc sống ngập trong nhung lụa. 

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Dù làm thuê hay làm chủ túi Tý lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, cứ vơi lại đầy khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, bản lĩnh và cực khôn ngoan trong đối đãi với người khác nên được quý nhân hết lòng thương yêu, bề trên nâng đỡ. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dám nghĩ lớn thì Tý ắt có tiền tài viên mãn, càng về cuối năm Canh Tý 2020 càng đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông.

Đặc biệt, từ ngày đầu tiên của tháng 10/2020 con giáp giàu sang này sẽ đạp trúng hũ vàng, công thành danh toại. Dù làm thuê hay làm chủ túi Tý lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, cứ vơi lại đầy khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

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 Song hỷ lâm môn, tình tiền như ý, hạnh phúc ấm êm là những gì Hợi nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, nhân hậu lại dĩ hòa vi quý nên chẳng ai có thể ghét bỏ con giáp này. Được đồng nghiệp nâng đỡ, cấp trên cất nhắc nên những tháng cuối năm của Hợi sẽ thuận lợi trăm bề, cơ hội thăng chức tăng lương, cải thiện thu nhập tìm đến tận cửa.

Những tháng đầu năm khá chật vật, vậy nhưng chỉ cần bước sang tháng 10/2020 Hợi sẽ một bước đổi đời, có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay. Song hỷ lâm môn, tình tiền như ý, hạnh phúc ấm êm là những gì Hợi nắm chắc trong tay. 

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 Chẳng cần lao lực vẫn có cuộc sống sung túc, phú quý ập đến tận cửa chính là phúc phần trời đã an bài cho Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp có gan làm giàu, có chí tiến thủ nên dù sinh ra trong nghèo khó, bị đời vùi dập nhưng Tỵ chưa bao giờ đầu hàng số phận. Dám ước mơ, dám đương đầu với sóng gió và không ngừng nỗ lực nên càng về hậu vận Tỵ càng ăn nên làm ra, của nả chất đống.

Sách tử vi những tháng cuối năm Canh Tý 2020 có nói, ngay 12h trưa ngày 1/10 Tỵ sẽ được thần tài dúi tiền vào tay, đổ lộc vào két. Chẳng cần lao lực vẫn có cuộc sống sung túc, phú quý an nhàn chính là phúc phần trời đã an bài cho Tỵ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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