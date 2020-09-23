Phát hờn với 3 con giáp may mắn ngút trời, giàu sang chạm đỉnh, kiếm được bộn tiền trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 23/09/2020 10:15

Trong 99 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền của nối đuôi nhau chạy vào túi.

Sau hơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm thì top con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, tiền chất như núi khiến ai cũng phải trầm trồ. 

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Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những thăng trầm Thân sẽ được đáp đền xứng đáng với mưa tài lộc ập xuống đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và có chí tiến thủ. Những tháng đầu năm bị kẻ xấu lường gạt, tiểu nhân hãm hại nên Thân phải đương đầu với không ít sóng gió. Thế nhưng, từ đây đến cuối năm nhờ được cát tinh soi chiếu con giáp giàu có này sẽ công thành danh toại, gặp thời đổi vận.

Tháng 10 tiền ùa vào nhà, tháng 11 vạn sự hanh thông, tháng 12 vạn sự như ý chính là phúc lộc mà Thân xứng đáng nhận được. Thế nên, dù hiện tại khổ cực đến mấy thì Thân cũng đừng bận lòng bởi sau cơn mưa trời lại sáng, sau những thăng trầm Thân sẽ được đáp đền xứng đáng với mưa tài lộc ập xuống đầu. 

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Làm một hưởng mười, tiền của ùn ùn chui vào két, phải thức trắng đêm để đếm cũng không xuể chính là lá số tử vi những tháng cuối năm của Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều có số phú quý phát tài, được trời ưu ái. Thế nên, ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Thìn đã ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ như trở bàn tay mà chẳng cần cậy nhờ ai giúp đỡ.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 99 ngày tới cát tinh soi chiếu, quý nhân tương trợ nên Thìn sẽ bước sang trang mới của đời mình. Làm một hưởng mười, tiền của ùn ùn chui vào két, phải thức trắng đêm để đếm cũng không xuể chính là lá số tử vi những tháng cuối năm của con giáp giàu sang vô đối này. 

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 Sửu cứ mặc sức tiêu pha xả láng, mua sắm thả ga, thoải mái tận hưởng vinh hoa phú quý mà chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chân thành và chịu thương chịu khó nên người tuổi Sửu được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp thương yêu. Chỉ cần vững tin vào chính mình, dám dấn thân và không sợ gian khó thì Sửu ắt tự làm đại gia, nhà xe chờ sẵn.

Từ đây đến 99 ngày tới nhờ những thành công trong sự nghiệp của mình Sửu sẽ tha hồ gánh bạc tỷ vào nhà, lợi nhuận tăng nhanh đến chóng mặt. Sửu cứ mặc sức tiêu pha xả láng, mua sắm thả ga, thoải mái tận hưởng vinh hoa phú quý mà chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Chỉ đích danh 3 con giáp được trời Phật ban lộc, gánh bạc tỷ vào nhà, đổi đời sau một đêm trong 21 ngày tới

Chỉ đích danh 3 con giáp được trời Phật ban lộc, gánh bạc tỷ vào nhà, đổi đời sau một đêm trong 21 ngày tới

Số trời đã định, trong 21 ngày tới top con giáp may mắn ngút trời này sẽ gặp thời đổi vận, tiền của lũ lượt chui vào túi, giàu nứt đố đổ vách.

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