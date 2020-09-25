3 con giáp thiện lương được trời ban phúc lành, từ tháng 10 trở đi tiền tài viên mãn, cát tinh soi chiếu

Tâm linh - Tử vi 25/09/2020 10:34

Số trời đã định, từ tháng 10 trở đi những con giáp may mắn này sẽ liên tục đón phú quý ập vào nhà, tiền lúc nào cũng có sẵn, cứ vơi lại đầy.

Từ tháng 10 trở đi những con giáp may mắn này sẽ hái lộc đầy tay, đời thăng hoa viên mãn, tiền ập xuống đầu, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví. 

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Cuối năm tiền chất như núi, muốn nghèo cũng khó là những gì Dần nắm chắc trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là người mạnh mẽ, cá tính và dám đối mặt với khó khăn nên dù vất vả, cơ cực đến mấy con giáp bản lĩnh này cũng có thể vượt qua tất cả. Nhờ thế, càng về hậu vận con giáp tài năng này càng lắm của nhiều tiền, ăn nên làm ra.

Đặc biệt, từ ngày đầu tiên của tháng 10 Dần sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Tình tiền viên mãn, phú quý an nhàn, đời thăng hoa rực rỡ chính là phúc phần mà con giáp giàu có này xứng đáng nhận được. Cuối năm tiền chất như núi, muốn nghèo cũng khó là những gì Dần nắm chắc trong tầm tay. 

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Tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, cuối năm không mua nhà sắm xe cũng có tài chính dồi dào nên Sửu cứ thế mà tận hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, chân thành và biết tích tũy. Họ chi tiêu tiết kiệm, không phung phí và có gan làm giàu nên thuở đầu khổ cực đến mấy thì sau ngưỡng 30 Sửu sẽ một bước sang trang, tiền ùa vào túi ào ào.

Tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ 12h trưa ngày 1/10 Sửu sẽ đón mưa tài lộc ập xuống đầu. Tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, cuối năm không mua nhà sắm xe cũng có tài chính dồi dào nên Sửu cứ thế mà tận hưởng. 

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Công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh, lương thưởng tăng vọt chính là phúc phần mà Thân xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp thông minh, chăm chỉ và biết tự tìm kiếm cơ hội để làm giàu. Vậy nên, càng có nhiều tham vọng, càng dám dấn thân thì con giáp tài năng này càng đắc tài đắc lộc, cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Từ tháng 10 đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ gặp vận thiên thời địa lợi nhân hòa, làm gì cũng hái ra tiền. Công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh, lương thưởng tăng vọt chính là phúc phần mà Thân xứng đáng nhận được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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