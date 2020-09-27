Đúng 10h sáng ngày 1/10: 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, giàu bất thình lình, một bước đổi đời

Số trời đã định, từ ngày đầu tiên của tháng 10 những con giáp may mắn này sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, giàu sang vô đối, muốn khổ cũng chẳng được.

Sau những thăng trầm thì bước chân vào tháng 10 năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ quơ tay hốt bạc, rung đùi hốt vàng, của nả chất đống, giàu ơi là giàu. Thần Phật nâng đỡ, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Dậu bước chân trái tiền ùa vào nhà, bước chân phải của nả chất đống - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Dậu là con giáp siêng năng, chăm chỉ và có gan làm giàu. Thế nên, dù sinh ra trong nghèo khó, liên tục bị đời thử thách nhưng con giáp bản lĩnh này vẫn có thể bình an vô sự vượt qua tất cả. Càng chí thú làm ăn, càng dám đương đầu với gian truân Dậu càng đắc tài đắc lộc, lắm của nhiều tiền.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ tháng 10 đến cuối năm con giáp giàu có này sẽ nằm trên đống vàng, đời sang trang mới. Thần Phật nâng đỡ, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Dậu bước chân trái tiền ùa vào nhà, bước chân phải của nả chất đống, muốn nghèo cũng chẳng được. Được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục là những gì Thân nắm chắc trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Người tuổi Thân năng động, bản lĩnh và cực nhạy bén với thời cuộc. Nếu người khác dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có thì Thân liên tục đặt ra mục tiêu để bản thân phấn đấu. Thế nên, đời Thân ắt ngập trong biển tiền, của nả chất đống.

Những tháng đầu năm không mấy như ý, vậy nhưng từ tháng 10 trở đi Thân sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục là những gì Thân nắm chắc trong tầm tay. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, nhà xe cũng đang chờ Tuất phía trước - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Trời sinh Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều chính trực, thẳng thắn và sống nghĩa tình. Họ biết trước biết sau, biết cách đối nhân xử thế và hết mình trong công việc nên ai cũng kiêng nể, thương yêu, tạo mọi điều kiện phát triển trong sự nghiệp. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, chỉ cần bước chân vào ngày đầu tiên của tháng 10/2020 con giáp giàu sang này sẽ đạp trúng hũ vàng, giàu bất thình lình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, nhà xe cũng đang chờ Tuất phía trước. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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