Tử vi 3 tháng cuối năm 2020: 3 con giáp tài vận tăng theo cấp số nhân, phú quý đeo bám, làm gì cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 27/09/2020 13:12

Làm gì cũng hái ra tiền, lộc lá tìm đến tận cửa nên top con giáp giàu có này sẽ gặp vận đổi đời, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi trong 3 tháng cuối năm 2020.

Ai khổ mặc ai, top con giáp giàu có này vẫn có những tháng cuối năm Canh Tý 2020 phủ phê tài lộc, của nả chất đống, đời ngập trong nhung lụa. 

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Không thành rồng cũng thành phụng, nhà xe chờ sẵn là những gì Tuất nắm chắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu ngáng đường nên dù nỗ lực đến mấy thì người tuổi Tuất vẫn không thể có được những gì mình muốn. Thậm chí, họ còn bị lừa gạt một số tiền khá lớn, bị người mình tin tưởng qua mặt mà giành lấy cơ hội tốt trong công việc vào những tháng đầu năm 2020.

Tuy nhiên, từ đây đến cuối năm đời Tuất sẽ sang trang mới. Quý nhân nâng đỡ, thần tài chấm số đỏ, cát tinh chiếu rọi nên dù làm thuê hay làm chủ con giáp may mắn này cũng đắc tài đắc lộc, phát tài cực to. Không thành rồng cũng thành phụng, nhà xe chờ sẵn là những gì Tuất nắm chắc. 

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Thức trắng đêm để đếm tiền, mua thêm két sắt để chứa, gánh mỏi lưng cũng không xuể chính là vận tài lộc thần tài đã chấm cho Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Mạnh mẽ, quyết đoán và thông minh nhưng do chưa gặp được thời cơ nên dù nỗ lực đến mấy Tý vẫn chẳng thể vươn lên làm giàu. Họ làm rất nhiều nhưng lại bị đồng nghiệp xấu tranh công, nói xấu với cấp trên để hạ uy tín nên công danh xám xịt, ngày càng thê lương.

Tuy nhiên, chỉ cần bước sang tháng 10/2020 thì những điều xui xẻo ấy đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý tràn vào nhà con giáp giàu sang này. Thức trắng đêm để đếm tiền, mua thêm két sắt để chứa, gánh mỏi lưng cũng không xuể chính là vận tài lộc thần tài đã chấm cho Tý. 

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 Tiền chất như núi, chỉ việc rung đùi hưởng thụ, nằm duỗi mà ăn là những gì Ngọ hoàn toàn xứng đáng có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhanh nhẹn, hoạt bát và ham thích khám phá nên Ngọ có óc sáng tạo hơn người. Họ tự lập, quyết đoán và có tầm nhìn xa nên chẳng cần xu nịnh hay bợ đỡ ai vẫn có của ăn của để, sự nghiệp hiển vinh. Càng tập trung phát triển sự nghiệp Ngọ càng kiếm được bộn tiền, có bạc tỷ trong tay.

Khổ tận cam lai, sau những khốn khó thì bước sang tháng 10/2020 con giáp tài năng này sẽ có thiên thời địa lợi nhân hòa để thăng hoa tài lộc. Tiền chất như núi, chỉ việc rung đùi hưởng thụ, nằm duỗi mà ăn là những gì Ngọ hoàn toàn xứng đáng có được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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Số trời đã định, từ ngày đầu tiên của tháng 10 những con giáp may mắn này sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, giàu sang vô đối, muốn khổ cũng chẳng được.

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