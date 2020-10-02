Bạn đang muốn xem tử vi tuổi tân mùi năm 2021 nam mạng chi tiết để biết được vận hạn, may mắn nào sẽ đến với mình trong năm mới? Bạn đang muốn biết cụ thể về tình hình tài chính, tình cảm, sự nghiệp, sức khỏe năm 2021 sẽ gặp phải những khó khăn nào, cần chuẩn bị những phương án ứng phó ra sao? Hãy cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây!

Bước vào năm 2021, nam mạng tuổi Tân Mùi 1991 đã được 30 tuổi, gặp vận đen Thái Tuế nên nhiều chuyện không được như ý, cần cẩn thận trong mọi việc. Trong năm 2021, chuyện tình cảm của người nam tuổi Tân Mùi cũng không được tốt lắm, thậm chí còn có thể bị bạn bè lợi dụng, làm những việc gây tổn thương đến chính bạn.

Tử vi tuổi Tân Mùi năm 2021 nam mạng phạm phải Thái Tuế, từ sự nghiệp cho đến tình cảm, sức khỏe đều gặp sự không may.

Chi tiết tử vi tuổi tân mùi 1991 năm 2021 nam mạng

Sự nghiệp

Tử vi tuổi Tân Mùi năm 2021 nam mạng dự báo sẽ gặp vận hạn. Chỉ vì một vài chuyện nhỏ nhặt mà bạn thường xuyên mâu thuẫn với cấp trên hoặc đồng nghiệp. Kể cả khi bạn đã rất nghiêm túc và cẩn thận vẫn không tránh khỏi những sai lầm về một số vấn đề, không nên làm sai sẽ mang lại thiệt hại to lớn về kinh tế cho công ty và cá nhân bạn.

Nam mạng Tân Mùi gặp phải vận hạn trong năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Cần điều chỉnh tâm lý làm việc, vững vàng tiến bước và đừng quá đắn đo. Khi làm việc, đừng mù quáng chạy theo tốc độ hay làm việc quá chăm chỉ, hãy đảm bảo mọi việc được hoàn thành một cách xuất sắc.

Tài vận

Nếu bạn tự khởi nghiệp, bạn không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn mất hết vốn, thua lỗ lớn. Kể cả khi bạn làm nhân viên bình thường, tiền lương cũng sẽ giảm phần nào đó so với các năm trước.

Người nam tuổi Tân Mùi nên tìm cách tăng thu nhập của bản thân cũng như điều hành công việc kinh doanh bên lề. Ngoài ra, trong năm Thất Sát, bạn sẽ có khả năng cao bị hao tài tốn của, ra đường cần cẩn thận đồ đạc cá nhân, đừng nên tin vào những chuyện huyễn hoặc trên trời, nếu không sẽ chuốc lấy phiền phức.

Tài vận của tuổi Tân Mùi 1991 nam mạng năm 2021 không tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm

Người nam tuổi Tân Mùi năm 2021 sẽ gặp nhiều rắc rối. Với những chàng trai độc thân, có thể bạn sẽ suốt ngày phải nghe người thân bàn tán về chuyện tìm bạn đời cho bạn, đặc biệt là bố mẹ bạn. Nếu không vội vàng trong chuyện này, tốt nhất bạn nên nói rõ quan điểm với bố mẹ, tránh gây tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình.

Với những ai đã lập gia đình, tài chính khá khó khăn nên cả nhà có thể rơi vào cảnh hết tiền tiêu, xung đột vợ chồng càng tăng lên. Cách tốt nhất để giải quyết chuyện này là kiếm thêm thật nhiều tiền bằng các nguồn thu nhập khác nhau.

Chuyện tình cảm của tuổi Tân Mùi 1991 năm 2021 có nhiều rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe

Năm 2021, người nam tuổi Tân Mùi 1991 gặp phải sao Thất Sát nên sức khỏe rất kém, đặc biệt là sức đề kháng và hệ miễn dịch. Chỉ cần ngoại cảnh tác động nhẹ là có thể sinh bệnh. Do đó, nếu cảm thấy không khỏe thì hãy đến bệnh viện ngay để điều trị.

Ngoài ra, bạn cần cẩn thận trong chế độ ăn uống, tránh ăn những thức ăn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là thú rừng, các thức ăn độc hại như cá nóc, nấm rừng,... cẩn thận ngộ độc. Bên cạnh đó, nam mạng tuổi Tân Mùi 1991 có bận rộn đến đâu thì cũng nên dành thời gian tập thể dục, vận động để nâng cao sức khỏe.

Sức khỏe của tuổi Tân Mùi 1991 rất kém trong năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Sao chiếu mạng

Năm 2021, tuổi Tân Mùi 1991 nam mạng bị sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây được xem là ngôi sao xấu nhất trong tất cả các sao. Vì vậy, bạn cần chú ý cẩn thận trong công việc kinh doanh, đề phòng có kẻ tiểu nhân quấy phá, làm tiền của hao tán, thậm chí có thể trắng tay.

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Hướng xuất hành

Các hướng xuất hành tốt cho tuổi Tân Mùi năm 2021 là:

Mùng 1 Tết: hướng tài thần - Chính Đông hoặc hướng hỷ thần - Chính Nam.

Mùng 2 Tết: hướng tài thần - Chính Nam hoặc hướng hỷ thần - Đông Nam.

Mùng 3 Tết: hướng tài thần - Chính Nam hoặc hướng hỷ thần - Đông Bắc.

Hướng xuất hành đầu năm tốt cho tuổi Tân Mùi nam mạng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi xông đất

Các tuổi tốt để xông đất cho gia chủ tuổi Tân Mùi 1991 gồm: Ất Hợi 1995, Nhâm Thân 1992, Tân Hợi 1971, Bính Thân 1956, Ất Tỵ 1965, Ất Mùi 1955, Tân Tỵ 2001. Nếu là anh em họ hàng thì cực tốt, còn nếu không có những người tuổi trên thì hãy chọn người tuổi Hợi, Ngọ hoặc Mão đều được.

Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tuổi Tân Mùi năm 2021 nam mạng. Mong rằng qua bài viết, bạn đọc sẽ có thêm những kiến thức hữu ích trong cuộc sống. Chúc bạn sẽ có một năm mới nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc!