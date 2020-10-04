Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (5/10 – 11/10): Tỵ cát khí vây quanh, Tuất chật vật đủ đường, Mùi bị kẻ thứ ba chen chân

Tâm linh - Tử vi 04/10/2020 00:14

Chỉ cần xem dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp từ (5/10 – 11/10) bạn sẽ đoán biết được vận số của mình trong 7 ngày tới, cực chính xác.

Muốn biết vận số của mình từ (5/10 – 11/10) bạn chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp dưới đây, cực hữu ích.

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Tý hãy thật cẩn trọng trong mọi điều, nhất là lời ăn tiếng nói kẻo thị phi đeo bám - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ rõ, từ 5/10 – 11/10/2020 người tuổi Tý sẽ bị hung tinh nhập mệnh, tiểu nhân quấy phá nên lành ít dữ nhiều.

Thế nên, Tý hãy thật cẩn trọng trong mọi điều, nhất là lời ăn tiếng nói kẻo thị phi đeo bám, chẳng làm gì cũng rước họa vào người, tiền mất tật mang.

Tuổi Sửu

Vận tài lộc thăng trầm bất ổn, đầu tuần kiếm được bộn tiền, giữa tuần hung vận đan xen, cuối tuần ngậm ngùi nhìn của nả đội nón ra đi là những gì Sửu phải đón nhận.

Không chỉ vận tài lộc, tình duyên của Sửu cũng đắng cay muôn phần. Nếu không giữ bình tĩnh Sửu sẽ đánh mất tình yêu đẹp mình đang sở hữu chỉ vì những hiểu lầm vụn vặt.

Tuổi Dần

Sao Thiên Quan không ngừng quấy phá khiến Dần phải đối diện với vô số kiếp nạn trong những ngày đầu tuần. May mắn thay, từ giữa tuần trở đi nhờ sao Hồng Loan soi chiếu Dần sẽ thêm phúc thêm phần, chiến thắng nghịch cảnh.

Cuối tuần song hỷ lâm môn, tiền tài viên mãn, muốn nghèo cũng không được là phúc lộc trời cho con giáp may mắn này. 

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Từ đây đến cuối tháng 10 con giáp giàu sang này sẽ đắc tài đắc lộc, thu nhập tăng đột biến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới của Mão khá tốt, dù gặp chút trục trặc trong công việc nhưng nhìn chung mọi thứ đều suôn sẻ hanh thông. Thế nên, thay vì lo lắng, bất an Mão hãy cứ an yên đối mặt với những gì xảy đến với mình.

Khổ tận cam lai, từ đây đến cuối tháng 10 con giáp giàu sang này sẽ đắc tài đắc lộc, thu nhập tăng đột biến.

Tuổi Thìn

Tài lộc sa sút, vì tiêu xài hoang phí nên Thìn sẽ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Nếu không quản lý tài chính khoa học thì tiền của đội nón ra đi, vận số đi xuống là điều khó tránh.

Thế nên, tốt nhất Thìn cần phải đưa ra những quyết định sáng suốt trước mỗi khoản chi kẻo tự hại chính mình.

Tuổi Tỵ

Cát khí vây quanh, vận đào hoa nở rộ nên người tuổi Tỵ sẽ có tuần mới khởi sắc với tiền ùa vào túi, hạnh phúc êm đềm.

Nếu đang độc thân, đây chính là thời điểm Tỵ gặp được chân ái đời mình. Nếu được mời đến một buổi tiệc nào đấy Tỵ đừng dại từ chối bởi một nửa đang chờ bạn.

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Nếu đang theo nghiệp làm ăn kinh doanh Ngọ ắt trúng quả đậm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc thuận lợi, được cấp trên cất nhắc nên con giáp may mắn này sẽ thêm phúc thêm lộc, tiền tài vượng phát.

Càng về cuối tuần Ngọ càng ăn nên làm ra, thu tiền về nhà. Nếu đang theo nghiệp làm ăn kinh doanh Ngọ ắt trúng quả đậm.

Tuổi Mùi

Bị kẻ thứ ba chen ngang nên Mùi và một nửa sẽ đứng trước nguy cơ tan vỡ, dẫu muốn cũng khó lòng níu kéo. Lúc này, thay vì than thân trách phận Mùi cần hiểu rằng một khi đối phương đã thay lòng thì buông tay là lựa chọn tốt nhất.

Công danh, sự nghiệp của Mùi cũng sẽ trắc trở trong 7 ngày tới. Vậy nên, Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đối phó với tai ương phía trước.

Tuổi Thân

Nếu có cơ hội mới trong công việc Thân hãy chớp lấy ngay, bởi đây chính là thời điểm vận may chạm đỉnh, làm gì cũng kiếm được bộn tiền của con giáp may mắn này.

Đầu tuần phúc lộc tề tựu, giữa tuần quý nhân chiếu cố, cuối tuần nằm ngửa mà ăn là phúc phần trời cho Thân.

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 Sự ích kỷ, trẻ con và tự cao của Dậu khiến đối phương chán chường đến mức muốn bước ra khỏi mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tài lộc cực vượng, có cơ hội thăng chức tăng lương, được cấp trên ghi nhận nhờ sự trung thành của mình nên Dậu sẽ bước thêm một bước dài trong công việc.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Dậu lại không như ý. Sự ích kỷ, trẻ con và tự cao của Dậu khiến đối phương chán chường đến mức muốn bước ra khỏi mối quan hệ.

Tuổi Tuất

Bị sao Kiếp Tài đeo bám nên Tuất sẽ có tuần mới khá chật vật. Chính vì dễ dàng tin tưởng người khác nên Tuất bị hãm hại không thương tiếc.

Tuất đừng vội nản lòng, chỉ cần vượt qua 7 ngày tai ương này bạn sẽ có cơ hội lấy lại những gì đã mất, dạy cho phường tiểu nhân kia bài học nhớ đời.

Tuổi Hợi

Những hiểu lầm dai dẳng khiến tình cảm của Hợi với một nửa, gia đình sứt mẻ lúc nào không hay. Thậm chí, tình hình sẽ càng khó kiểm soát ở cuối tuần. Hợi cần bình tĩnh, đừng quá nóng nảy kẻo phá hỏng mọi thứ.

Chỉ cần chờ biến động qua đi Hợi sẽ lại may mắn an yên, mỗi ngày trôi qua đều hạnh phúc êm đềm.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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