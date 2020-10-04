Cảnh báo: 3 con giáp bị tiểu nhân vây hãm, phải đề cao cảnh giác kẻo rước họa vào người, tán gia bại sản

Vì vì hung tinh đeo bám, kẻ xấu quấy nhiễu nên những con giáp xui xẻo này sẽ có tháng 9 âm lịch khốn khổ cùng cực, làm gì cũng đổ bể, thất bại.

Nếu thuộc 3 con giáp xui xẻo nhất tháng 9 âm lịch này bạn chớ dại đi xa, cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc hay đầu tư kinh doanh kẻo mất hết tất cả, tai họa ập xuống đầu. Nếu không chủ động tránh xa thị phi, giữ mình trước thời cuộc thì Thìn sẽ lành ít dữ nhiều, khốn khổ cùng cực - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Người tuổi Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều dễ mến, ôn hòa và biết cách đối nhân xử thế. Vậy nên, Thìn đi đến đâu cũng được thương yêu, nâng đỡ, sự nghiệp vì thế mà phất lên nhanh như diều gặp gió. Tưởng chừng Canh Tý 2020 là năm may mắn ngút trời nhưng tháng 9 âm lịch lại là thời điểm Thìn liên tục đối mặt với tai ương.

Bị sao xấu điểm chỉ, kẻ xấu vì ganh ghét, đố kỵ mà hãm hại nên Thìn phải chịu không ít kiếp nạn. Chẳng những bị đồng nghiệp “đâm sau lưng”, người mình tin tưởng trở mặt, con giáp xui rủi này còn phải đối diện với nguy cơ mất trắng những gì đang có và ôm thêm món nợ khổng lồ. Nếu không chủ động tránh xa thị phi, giữ mình trước thời cuộc thì Thìn sẽ lành ít dữ nhiều, khốn khổ cùng cực. Chỉ cần vượt qua tháng 9 xui xẻo, bước sang tháng 10 âm lịch Mùi sẽ lại may mắn hân hoan, an nhàn phú quý - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Nổi tiếng là con giáp thông minh, khôn khéo và tinh tế nên chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai con giáp tài giỏi này vẫn có của ăn của để, nhà đẹp xe sang. Tuy nhiên, vì số phận an bài, kiếp nạn phải trải qua nên tháng 9 âm lịch tới Mùi phải chịu khổ.

Không chỉ gặp điều chẳng lành, tiêu hao tiền bạc Mùi còn bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nên, khi ra đường Mùi phải hết sức cẩn trọng kẻo bị va chạm xe cộ, dính họa huyết quang. Chỉ cần vượt qua tháng 9 xui xẻo, bước sang tháng 10 âm lịch Mùi sẽ lại may mắn hân hoan, an nhàn phú quý. Nếu vẫn chấp niệm, vẫn hơn thua và xấu tính thì dù có vượt qua được tháng 9 âm lịch này đời bạn vẫn còn sóng gió dài dài - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Người tuổi Dậu thường hiền lành, tử tế nhưng cũng có những người vô cùng xấu tính, ích kỷ và thích hơn thua. Họ sẵn sàng vì lợi ích của bản thân mà đạp lên quyền lợi của người khác, thích đóng vai nạn nhân “vừa ăn cướp vừa la làng” nên tự rước nghiệp vào người, khi gặp nguy khốn chẳng ai thèm giúp đỡ. Tháng 9 âm lịch tới chính là kiếp nạn để Dậu “sáng mắt”, tu tâm dưỡng tính để sống biết điều, tử tế hơn. Nếu vẫn chấp niệm, vẫn hơn thua và xấu tính thì dù có vượt qua được tháng 9 âm lịch này đời bạn vẫn còn sóng gió dài dài. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp cần đề phòng tiểu nhân hãm hại trong hai tháng tới Trong hai tháng tới có 3 con giáp vô cùng đen đủi, thiếu may mắn cần đề phòng tiểu nhân hãm hại, thị phi bủa vây ngập tràn khó khăn.

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