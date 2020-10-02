3 con giáp mang mệnh phú quý, trong tháng 9 và 10 âm lịch tới vừa phát tài vừa may mắn

Tâm linh - Tử vi 02/10/2020 02:55

Trong tháng 8, 9 âm lịch tới những con giáp may mắn này sẽ liên tục rước thần tài vào nhà, ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Chỉ cần bước chân vào tháng 9 âm lịch 3 con giáp may mắn này sẽ công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh, đếm tiền sái tay cũng không xuể. 

con giap may man 1
Chẳng những có những chuyển biến tích cực trong sự nghiệp, con giáp giàu sang này còn gặp thời đổi vận, tiền cứ ồ ạt chui vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp chăm chỉ, cần cù và có trách nhiệm trong công việc. Dù lớn lên trong nghèo khó hay giàu có thì con giáp bản lĩnh này vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội để vươn lên, tự làm đại gia của chính mình.

Tử vi học có nói, những tháng đầu năm Canh Tý 2020 của Sửu khá chật vật. Tuy nhiên, bước sang tháng 9 âm lịch đời Sửu sẽ sang trang mới. Chẳng những có những chuyển biến tích cực trong sự nghiệp, con giáp giàu sang này còn có gặp thời đổi vận, tiền cứ ồ ạt chui vào túi. 

con giap may man 2
Tài khoản nhảy số, thăng tiến trong sự nghiệp nên càng về cuối năm con giáp may mắn này càng có khả năng phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp khá bốc đồng, ham chơi và phóng khoáng. Thuở độc thân ham thích xê dịch, mê khám phá và dám dấn thân nên Ngọ có vốn sống phong phú, không ngại dấn thân, nhờ thế tích lũy được rất nhiều kỹ năng, kinh nghiệm mà người khác dù muốn cũng không thể có được.

Quý nhân theo chân, bề trên cất nhắc nên tháng 9 âm lịch tới con giáp tài năng này sẽ có tài chính cải thiện đáng kể, thu nhập tăng theo cấp số nhân. Tài khoản nhảy số, thăng tiến trong sự nghiệp nên càng về cuối năm con giáp may mắn này càng có khả năng phát tài. 

con giap may man 3
Thìn hãy cứ mạnh dạn bước về phía trước, vững tin vào bản thân thì nhà cao cửa rộng, xe sang đắt tiền sẽ xếp hàng chờ sẵn trước cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có tham vọng, có gan làm giàu và cực may mắn nên người tuổi Thìn làm gì cũng dễ dàng thành công. Tuy nhiên, chính vì quá dễ dàng có được thứ mình muốn nên thuở đầu lập nghiệp Thìn nhanh chóng rơi vào cảnh thất bại, bị kẻ xấu lừa lọc, hãm hại hết lần này đến lần khác.

May mắn thay, những tháng cuối năm 2020 lại là thời vàng son chói lọi của con giáp này. Thìn hãy cứ mạnh dạn bước về phía trước, vững tin vào bản thân thì nhà cao cửa rộng, xe sang đắt tiền sẽ xếp hàng chờ sẵn trước cửa.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp ĐẾM TIỀN MỎI TAY, có cơ may trúng số phát tài trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

3 con giáp ĐẾM TIỀN MỎI TAY, có cơ may trúng số phát tài trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Từ Trung thu trở đi những con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, làm gì cũng kiếm được bộn tiền, túi cứ vơi lại đầy khiến ai cũng thầm ganh tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ