3 con giáp phú quý phát tài, vàng ngọc đầy nhà, sang năm 2020 tài sản nhân đôi, quơ tay hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 01/10/2020 10:34

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ có tài lộc dư dôi, nhà xe chờ sẵn, tiền chất như núi khiến ai cũng hờn.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, muốn nghèo cũng không được chính là phúc phần mà con giáp may mắn này xứng đáng nhận được. 

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Bước sang năm 2021 con giáp giàu sang này cũng đắc tài đắc lộc, quơ tay là hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Phúc khí dồi dào, tài lộc vượng phát nên người tuổi Sửu dù sinh ra trong nghèo khó nhưng vẫn có thể tự làm đại gia của chính mình, có của có tiền. Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 liên tục bị tiểu nhân ngáng đường nhưng bước sang tháng 10 đời Sửu sẽ vượng lộc vượng tài, phú quý theo chân.

Thần tài đưa đường chỉ lối, quý nhân tương trợ nên không chỉ năm 2020 mà bước sang năm 2021 con giáp giàu sang này cũng đắc tài đắc lộc, quơ tay là hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. 

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Cuối năm 2020 giàu sang sung túc, sang năm 2021 vận khí dồi dào, ăn nên làm ra, tình tiền viên mãn là lá số tử vi của người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Được hưởng lộc trời, thần tài chấm tên trong sổ đỏ nên dù làm thuê hay tự đứng ra buôn bán kinh doanh con giáp may mắn này cũng có thu nhập tăng đột biến. Càng chí thú làm ăn, nhạy bén với thời cuộc Mùi càng kiếm được bộn tiền, muốn khổ cũng chẳng được.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những cơ cực Mùi sẽ được hái trái ngọt đời mình với tiền ùa vào két, vàng ập xuống đầu. Cuối năm 2020 giàu sang sung túc, sang năm 2021 vận khí dồi dào, ăn nên làm ra, tình tiền viên mãn là lá số tử vi của người tuổi Mùi. 

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Từ tháng 10/2020 con giáp bản lĩnh này sẽ có phú quý song hành, tiền bạc, gia đạo, hôn nhân đều may mắn hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là người dĩ hòa vi quý, điềm đạm và cực khôn ngoan nên sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió, càng về hậu vận càng lắm của nhiều tiền, phú quý theo chân. Dù bị lắm kẻ ganh ghét, đố kỵ nhưng con giáp giàu sang này vẫn dễ dàng vượt qua sóng gió để khẳng định tài năng.

Sống nghĩa tình, giàu lòng trắc ẩn nên Thìn tích được rất nhiều công đức, giúp quan lộ mở rộng thênh thang. Từ tháng 10/2020 con giáp bản lĩnh này sẽ có phú quý song hành, tiền bạc, gia đạo, hôn nhân đều may mắn hơn người.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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