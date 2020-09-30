Trời định sẵn, người sinh vào những tháng âm lịch này cả đời không lo thiếu tiền, 3 năm tới giàu có thịnh vượng, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 30/09/2020 13:05

Sách tử vi tướng số chỉ rõ, nếu sinh vào những tháng âm lịch này bạn sẽ phú quý thịnh vượng, chẳng cần nhọc công vẫn có bạc tỷ trong tay, nhà xe chờ sẵn.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần dựa vào tử vi tướng số để xem bói tháng sinh cũng biết chắc người sinh vào những tháng âm lịch này sẽ có 3 năm tới ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng khó. 

tu vi tuong so 1
Nếu đang theo nghiệp buôn bán kinh doanh bạn sẽ thu về lợi nhuận khổng lồ, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 1 âm lịch

Người sinh vào tháng 1 âm lịch thường hiền lành, chân thành và rất quyết đoán. Vẻ ngoài điềm đạm ít nói là thế nhưng một khi đã tập trung làm việc họ sẽ dứt khoát, bản lĩnh hơn người. Nhờ thế, dù sinh ra trong nghèo khó thì người sinh vào tháng này cũng có của ăn của để, tự tạo phú quý.

Tử vi học có nói, trong 3 năm tới bạn sẽ có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Chỉ cần có kế hoạch cụ thể, dồn hết tâm sức thì người sinh vào tháng 1 âm lịch sẽ thăng hoa giàu có. Đặc biệt, nếu đang theo nghiệp buôn bán kinh doanh bạn sẽ thu về lợi nhuận khổng lồ, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ. 

tu vi tuong so 2
Gặp vận thiên thời địa lợi nhân hòa nên trong 3 năm tới bạn sẽ vạn sự như ý, hỷ sự lâm môn, không thiếu thứ gì - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 8 âm lịch

Mạnh mẽ, kiên định và có gan làm giàu chính là tính cách đặc trưng của người sinh vào tháng 8 âm lịch. Tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, sau Tết Trung thu người sinh vào tháng 8 âm lịch sẽ có cơ hội trời cho để đổi đời.

Được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương nên thu nhập của họ tăng theo cấp số nhân. Nhờ có số vốn lớn nên bạn sẽ mạnh dạn đầu tư làm ăn, tiền đẻ ra tiền. Gặp vận thiên thời địa lợi nhân hòa nên trong 3 năm tới bạn sẽ vạn sự như ý, hỷ sự lâm môn, không thiếu thứ gì. 

tu vi tuong so 3
Thời tới không cản nổi, 3 năm tới bạc tiền phủ phê, phú quý an nhàn chính là phúc phần trời đã an bài cho họ - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 11 âm lịch

Số trời đã định, người sinh vào tháng 11 âm lịch thường rất khôn ngoan, nhạy bén và cực tinh tế. Biết điều, dĩ hòa vi quý và khéo léo trong giao tiếp nên những người sinh vào tháng này có công danh xán lạn, chẳng cần dựa dẫm vào ai vẫn có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì từ tháng 10/2020 người sinh vào tháng 11 âm lịch sẽ có thời cơ để gánh tiền mỏi lưng. Thời tới không cản nổi, 3 năm tới bạc tiền phủ phê, phú quý an nhàn chính là phúc phần trời đã an bài cho họ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp phất lên ĐỔI ĐỜI, giàu sang chưa từng có, thăng tiến ầm ầm trong 12 ngày đầu tháng 10 dương lịch

3 con giáp phất lên ĐỔI ĐỜI, giàu sang chưa từng có, thăng tiến ầm ầm trong 12 ngày đầu tháng 10 dương lịch

Trong 12 ngày đầu tháng 10 dương lịch những con giáp may mắn này sẽ được thần tài điểm danh, cát tinh soi chiếu, làm gì cũng kiếm được bộn tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 tướng số xem bói tháng sinh

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ