Từ 9h sáng ngày 2/10: 3 con giáp tiền ùa vào túi, thăng chức tăng lương ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 29/09/2020 10:24

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này bạn sẽ vượng phúc vượng tài, tình tiền viên mãn, càng về cuối tháng 10/2020 càng giàu ú ụ.

Từ 9h sáng ngày 2/10/2020 những con giáp may mắn này sẽ công thành danh toại, quơ tay là hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ. 

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Thăng chức tăng lương, túi rủng rỉnh tiền, cứ vơi lại đầy là những gì Sửu có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu hiền lành, chân thành và biết cách đối nhân xử thế nên càng chí thú làm ăn, càng kiên trì với mục tiêu đã đề ra con giáp tài năng này càng giàu ú ụ. Đặc biệt, sau ngưỡng 30 Sửu sẽ bước sang trang mới của đời mình, làm gì cũng may mắn hanh thông.

Tử vi tháng 10 năm Canh Tý 2020 có nói, từ ngày 2/10 con giáp giàu sang này sẽ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong việc làm ăn, kinh doanh. Thăng chức tăng lương, túi rủng rỉnh tiền, cứ vơi lại đầy là những gì Sửu có được. 

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, lộc lá tràn tay nên càng về cuối năm Tý càng phú quý phát tài, muốn nghèo cũng khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tháng 10 là thời hoàng kim của người tuổi Tý thế nên họ làm gì cũng thuận lợi, thành công. Dù làm thuê hay làm chủ con giáp thông minh này cũng khẳng định được vị thế chốn thương trường, từ đồng nghiệp đến cấp trên đều kiêng nể.

Khổ tận cam lai, sau những thử thách của cuộc đời, bước sang tháng 10/2020 con giáp may mắn này sẽ hái ra tiền. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, lộc lá tràn tay nên càng về cuối năm Tý càng phú quý phát tài, muốn nghèo cũng khó. 

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Mão có cơ may trúng số độc đắc, chẳng cần nhọc công vẫn có bạc tỷ trong tay, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ có chí tiến thủ, dám nghĩ dám làm nên dù sinh ra trong nghèo khó thì người tuổi Mão vẫn có cuộc sống sung túc sau ngưỡng 30. Chỉ cần tin vào chính mình, chăm chỉ làm việc thì Mão ắt lắm của nhiều tiền, bạc tiền dư dả.

Bước vào tháng 10/2020 nhờ có trời Phật nâng đỡ, thần tài rót lộc vào nhà nên Mão sẽ một bước đổi đời, tự làm đại gia. Đặc biệt, Mão còn có cơ may trúng số độc đắc, chẳng cần nhọc công vẫn có bạc tỷ trong tay, sung sướng như tiên.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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