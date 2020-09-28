15 ngày đầu tháng 10/2020: 3 con giáp tài lộc đỏ chót, tiền ập xuống đầu, vàng rải khắp sân

Tâm linh - Tử vi 28/09/2020 17:43

Nhờ được thần tài rót lộc vào nhà, bề trên chiếu cố nên những con giáp may mắn này sẽ có nửa đầu tháng 10 ngập trong tiền vàng, giàu sang vô đối.

Tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết chính là phúc lộc trời cho 3 con giáp may mắn nhất 15 ngày đầu tháng 10 năm Canh Tý 2020

con giap may man 1
Chẳng những thu nhập tăng vọt, Dần còn có sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tình duyên đỏ chót như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Có chí hướng, có gan làm giàu và cực khôn ngoan nên người tuổi Dần được cấp trên đánh giá cao, cuộc đời ngập trong vinh hoa phú quý. Canh Tý 2020 là năm may mắn của Dần nên con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, thu về món lợi nhuận khổng lồ.

Đặc biệt, trong nửa đầu tháng 10 Dần sẽ được lộc trời ban, thăng hoa viên mãn. Chẳng những thu nhập tăng vọt, Dần còn có sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tình duyên đỏ chót như son bên một nửa tâm đầu ý hợp.

con giap may man 2
Thăng chức tăng lương, tiền ùa vào két chính là lộc lá trời cho Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thuở đầu lập nghiệp khá chật vật nên người tuổi Dậu phải đối mặt với vô số khó khăn. Tuy nhiên, từ ngưỡng 25 trở đi con giáp hiền lương này sẽ có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, đời sang trang viên mãn.

Số trời đã định, trong 15 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ vận đỏ như son. Quý nhân giúp đỡ, bề trên chiếu cố nên Dậu sẽ có cơ hội nghìn năm có một để vận trình tài lộc thăng hoa. Thăng chức tăng lương, tiền ùa vào két chính là lộc lá trời cho Dậu. 

con giap may man 3
Mão hãy chớp lấy thời cơ để làm giàu bởi không chỉ 15 ngày tới mà những tháng cuối năm Mão sẽ nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận may soi chiếu, trời Phật nâng đỡ nên con giáp may mắn này sẽ có những tháng năm ấm êm viên mãn. Chỉ cần vững tin vào chính mình Mão sẽ đầu tư đâu thu lời đấy, càng về cuối năm Canh Tý 2020 càng đắc tài đắc lộc.

Thừa thắng xông lên, trong nửa đầu tháng 10/2020 con giáp giàu sang này sẽ muốn gì được nấy. Thế nên, Mão hãy chớp lấy thời cơ để làm giàu bởi không chỉ 15 ngày tới mà những tháng cuối năm Mão sẽ nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

Từ Tết Trung thu trở đi: 3 con giáp vận khí ngập trời, lộc lá sinh sôi, gặp thời đổi vận

Từ Tết Trung thu trở đi: 3 con giáp vận khí ngập trời, lộc lá sinh sôi, gặp thời đổi vận

Từ rằm Trung thu đến cuối năm những con giáp may mắn này sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, tiền của chất đống, nghèo mấy cũng thành đại gia, lắm của nhiều tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'