3 con giáp may mắn nhất tuần, quý nhân nâng đỡ, trời Phật cưng yêu, cuối tuần phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 28/09/2020 10:39

Sách tử vi tuần mới chỉ rõ, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ hốt tiền vào nhà, sung túc an nhàn, cứ thế mà đổi đời.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tử vi tuần mới gia chủ sẽ lắm của nhiều tiền, nằm chơi hưởng lộc khiến ai cũng hờn. 

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Tiền ùn ùn chui vào túi, thu nhập cải thiện đáng kể, muốn khổ cũng chẳng được là những gì Hợi nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là người hiền lành, phúc hậu và biết đối nhân xử thế nên đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu. Chẳng những sự nghiệp hanh thông, công việc thuận lợi, con giáp may mắn này còn có vận tình duyên ấm êm viên mãn, hạnh phúc ấm êm.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ rõ, trong 7 ngày tới Hợi sẽ đạp trúng hũ vàng, có cơ hội thăng tiến vượt bậc. Tiền ùn ùn chui vào túi, thu nhập cải thiện đáng kể, muốn khổ cũng chẳng được là những gì Hợi nắm chắc trong tay. 

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Trong 7 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ thêm phúc thêm phần, muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều có khát khao làm giàu, dám dấn thân và không đầu hàng trước số phận. Càng cơ cực, khốn khó con giáp bản lĩnh này càng rèn giũa bản thân hoàn thiện mỗi ngày. Có năng lực, có chí tiến thủ nên con giáp giàu có này sớm có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ ngay từ thuở độc thân.

Càng chí thú làm ăn, quyết tâm làm giàu Sửu càng phát tài phát lộc. Trong 7 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ thêm phúc thêm phần, muốn khổ cũng chẳng được. 

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Thức trắng đêm để đếm tiền, phải may túi ba gang để đựng chính là tương lai đang chờ Thìn phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp có số đại gia, chẳng cần nhọc công kiếm tiền vẫn có của ăn của để. Tuy nhiên, chính vì ngập trong nhung lụa từ nhỏ nên Thìn không biết trân trọng những gì đang có, tiêu pha xả láng đến mức cạn túi.

May mắn thay, trong 7 ngày tới được cát tinh soi chiếu, trời Phật nâng đỡ nên tài vận của Thìn sẽ khởi sắc bất ngờ. Thức trắng đêm để đếm tiền, phải may túi ba gang để đựng chính là tương lai đang chờ Thìn phía trước.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (28/9 - 4/10): Tuất, Thân cát khí vây quanh, tiền ồ ạt chui vào túi; Sửu, Tỵ bị họa thị phi đeo bám

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Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 28/9 - 4/10/2020 bạn sẽ biết ngay vận trình tài lộc, công danh, sức khỏe và tình duyên của bản thân cực chính xác.

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