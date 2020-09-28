Từ Tết Trung thu trở đi: 3 con giáp vận khí ngập trời, lộc lá sinh sôi, gặp thời đổi vận

Tâm linh - Tử vi 28/09/2020 15:10

Từ rằm Trung thu đến cuối năm những con giáp may mắn này sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, tiền của chất đống, nghèo mấy cũng thành đại gia, lắm của nhiều tiền.

Tiền bạc dư dôi, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn là lá số tử vi của 3 con giáp may mắn nhất những tháng cuối năm Canh Tý 2020 này. 

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Tiền ùn ùn chui vào két, hỷ sự ập vào nhà, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay chính là phúc phần mà Ngọ xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tinh tế, thông minh và có gan làm giàu nên dù nằm gai nếm mật, trầy da tróc vảy họ cũng kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra. Những tháng đầu năm không mấy thuận lợi, bị người mình tin tưởng hãm hại hết lần này đến lần khác nên Ngọ khốn khó đủ đường. May mắn thay, từ rằm Trung thu trở đi đời Ngọ sẽ sang trang mới.

Khổ tận cam lai, nhờ nỗ lực của bản thân nên từ đây đến cuối năm con giáp giàu có này sẽ một bước đổi đời. Tiền ùn ùn chui vào két, hỷ sự ập vào nhà, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay chính là phúc phần mà Ngọ xứng đáng nhận được. 

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Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng nên Tý kiếm được bộn tiền, giàu ú ụ chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là người khôn ngoan, mưu lược và khôn khéo trong đối nhân xử thế nên ai cũng quý mến, thương yêu. Chỉ cần đặt ra mục tiêu, hết mình nỗ lực thì con giáp bản lĩnh này sẽ đắc tài đắc lộc, phất lên cực nhanh.

Số trời đã định, ngay Tết Trung thu Tý sẽ trúng quả lớn với cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa. Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng nên Tý kiếm được bộn tiền, giàu ú ụ chỉ sau một đêm khiến ai cũng hờn. 

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Mọi kế hoạch đều thành công tốt đẹp, sự nghiệp hanh thông, công danh xán lạn nên con giáp giàu sang này chỉ việc nằm duỗi mà ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vui vẻ, chịu thương chịu khó và không sợ khổ nên dù xuất thân bần hàn nhưng người tuổi Dậu chưa bao giờ tự ti. Họ lấy khó khăn làm động lực để vươn lên, ngày càng khẳng định được vị thế chốn công sở. Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng sung túc đủ đầy, tình tiền viên mãn.

Tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, nửa đầu tháng 8 âm lịch khá chật vật nhưng từ Tết Trung thu Dậu sẽ vươn lên ngoạn mục. Mọi kế hoạch đều thành công tốt đẹp, sự nghiệp hanh thông, công danh xán lạn nên con giáp giàu sang này chỉ việc nằm duỗi mà ăn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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