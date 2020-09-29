Chỉ đích danh 3 con giáp may mắn vào tận cửa nhà, tài lộc trút xuống như mưa, gánh tiền mỏi lưng 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 29/09/2020 16:23

Khổ tận cam lai, trong 49 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ gặp vận đổi đời, thời tới không cản nổi, chỉ việc rung đùi hốt bạc, tiền chất chật nhà.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất 49 ngày tới này bạn sẽ được thần tài gõ cửa, lộc lá nối đuôi nhau chạy vào nhà, muốn cản cũng không được. 

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Càng về cuối tháng 10 Tuất càng có tiền về ngập túi, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nổi tiếng chân thành, điềm đạm và dám dấn thân nên càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, tình tiền viên mãn. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, nỗ lực vươn lên thì Tuất ắt bước lên đỉnh vinh quang, quơ tay là hốt bạc.

Sách tử vi con giáp chỉ rõ, trong 49 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ được thần tài đổ lộc xuống đầu, chẳng cần nhọc công vẫn có của nả chật nhà. Càng về cuối tháng 10 Tuất càng có tiền về ngập túi, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn. 

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Ngoài vận tài lộc, sao đào hoa đeo bám còn giúp Tý tìm được chân ái đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi, người tuổi Tý sẽ được sao Hồng Loan soi chiếu trong 49 ngày tới. Vậy nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới thì Tý hãy bắt tay vào thực hiện ngay để tận dụng thời cơ trời cho.

Song hỷ lâm môn, thu nhập tăng vọt, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp là những gì trời đã an bài cho con giáp giàu có nhất những tháng cuối năm Canh Tý 2020 này. Ngoài vận tài lộc, sao đào hoa đeo bám còn giúp Tý tìm được chân ái đời mình. 

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Công danh xán lạn, phất lên như diều gặp gió, lợi nhuận khổng lồ là những gì Ngọ xứng đáng có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bị tiểu nhân vây hãm, kẻ xấu ngáng đường nhưng Ngọ sẽ dễ dàng vượt qua kiếp nạn để khẳng định chính mình. Hãy cứ vững tin vào bản thân, thẳng thừng trừng phạt những kẻ đã bày mưu tính kế hãm hại mình thì Ngọ sẽ có công danh xán lạn, số dư trong tài khoản được cộng dồn liên tục.

Từ tháng 10/2020 trở đi con giáp may mắn này sẽ có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình. Công danh xán lạn, phất lên như diều gặp gió, lợi nhuận khổng lồ là những gì Ngọ xứng đáng có được.

Tuy nhiên, Ngọ đừng quá tham công tiếc việc kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng đừng vì cả nể mà đánh mất cơ hội trời cho vào tay kẻ khác.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này bạn sẽ vượng phúc vượng tài, tình tiền viên mãn, càng về cuối tháng 10/2020 càng giàu ú ụ.

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