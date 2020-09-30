3 con giáp phất lên ĐỔI ĐỜI, giàu sang chưa từng có, thăng tiến ầm ầm trong 12 ngày đầu tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 30/09/2020 10:14

Trong 12 ngày đầu tháng 10 dương lịch những con giáp may mắn này sẽ được thần tài điểm danh, cát tinh soi chiếu, làm gì cũng kiếm được bộn tiền.

Số trời đã định, top con giáp may mắn này sẽ tấn tài tấn lộc, sự nghiệp hiển vinh, thần tài gõ cửa, lộc lá nối tiếp không ngừng trong 12 ngày đầu tháng 10 dương lịch. 

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Càng về cuối tháng càng lắm của nhiều tiền, phúc lộc tề tựu nên Dậu sẽ tha hồ tiêu pha xả láng, muốn nghèo cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều kiên cường, điềm đạm và dám dấn thân. Hơn cả, ở con giáp tài năng này còn có ý chí quật cường, tinh thần cầu tiến nên càng chí thú làm ăn càng may mắn hanh thông, vạn sự viên mãn.

Tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, trong 12 ngày đầu tháng 10 dương lịch con giáp giàu có này sẽ làm ăn phát đạt, tiền về đầy túi. Càng về cuối tháng càng lắm của nhiều tiền, phúc lộc tề tựu nên Dậu sẽ tha hồ tiêu pha xả láng, muốn nghèo cũng chẳng được.

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Cuộc sống an nhàn, không còn trắc trở, chuyện tình cảm hạnh phúc êm đềm là những gì Mão có được trong năm Canh Tý 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những chông chênh thì từ 0h ngày 1/10 dương lịch con giáp giàu sang này sẽ được bề trên soi chiếu, tiền ập xuống đầu tới tấp. Công việc thuận lợi, có cơ hội thăng chức tăng lương nên thu nhập của Mão được cải thiện đáng kể.

Mọi khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn ùa vào nhà nên Mão sẽ vượt lên chính mình để chiến thắng nghịch cảnh. Cuộc sống an nhàn, không còn trắc trở, chuyện tình cảm hạnh phúc êm đềm là những gì Mão có được trong năm Canh Tý 2020.

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Cuối năm tiền chất như núi, lợi nhuận kếch xù, công danh đến tình duyên đều như ý chính là phúc phần Tuất nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chăm chỉ, siêng năng và sống có trách nhiệm nên sự nghiệp của Tuất phát triển vượt bậc. Ai khổ mặc ai, con giáp này vẫn liên tục gặt hái những thành quả đáng nể, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Đặc biệt, từ tháng 10 dương lịch con giáp bản lĩnh này càng đắc tài đắc lộc, muốn nghèo cũng khó.

Khổ tận cam lai, từ ngày đầu tiên của tháng 10/2020 Tuất sẽ trong ấm ngoài êm, tài lộc vượng phát. Cuối năm tiền chất như núi, lợi nhuận kếch xù, công danh đến tình duyên đều như ý chính là phúc phần Tuất nắm chắc trong tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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