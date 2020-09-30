Tử vi tháng 10/2020: Hờn đỏ mắt với 3 con giáp hút cạn lộc trời, TIỀN TỶ rơi trúng đầu, đời sang trang mới

Chỉ cần bước chân vào tháng 10/2020 top 3 con giáp giàu có nhất đời này chỉ việc quơ tay hốt bạc, nhà đẹp xe sang chờ sẵn.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ tháng 10/2020 trở đi 3 con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, ăn lên làm ra, chỉ việc rung đùi số dư trong tài khoản cũng được cộng thêm tới tấp. Ngay ngày 1/10 Mùi hãy chớp lấy thời cơ để đổi đời đổi vận, tự làm đại gia của chính mình - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Tháng 10/2020 chính là thời hoàng kim của người tuổi Mùi, giúp họ bước lên đỉnh vinh quang trong sự nghiệp. Cấp trên tín nhiệm, giao cho những trọng trách nên Mùi có cơ hội khẳng định năng lực, thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Nhờ thế, con giáp may mắn này có thu nhập cải thiện đáng nể, của nả cứ lũ lượt ập xuống đầu. Thế nên, ngay ngày 1/10 Mùi hãy chớp lấy thời cơ để đổi đời đổi vận, tự làm đại gia của chính mình. Ngoài ra, vận tình duyên của con giáp này cũng đỏ rực như son, nếu đang độc thân ắt sẽ tìm được ý trung nhân. Hãy cứ kiên định với mục tiêu của mình thì cuối năm nay Mão ắt có nhà cao cửa rộng, bạc tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Người tuổi Mão nổi tiếng hiền lành, nhân hậu và sống nghĩa tình nên đi đến đâu cũng được quý mến thương yêu. Đặc biệt, nhờ biết điều, có trách nhiệm trong công việc nên dù xuất thân nghèo khó Mão vẫn có cuộc sống sung túc an nhàn, chẳng biết khổ là gì.

Những tháng đầu năm bị tiểu nhân quấy phá, thế nhưng từ tháng 10 trở đi con giáp bản lĩnh này sẽ biến nguy thành an, làm ăn thuận lợi. Hãy cứ kiên định với mục tiêu của mình thì cuối năm nay Mão ắt có nhà cao cửa rộng, bạc tỷ trong tay. Nếu đang đứng trước cơ hội mới trong công việc Tuất đừng dại bỏ qua bởi đấy chính là con đường để bạn gánh lộc vào nhà, thăng tiến ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Sách tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, từ 0h ngày 1/10/2020 người tuổi Tuất sẽ được cát tinh soi chiếu, bề trên nâng đỡ. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, bạc tiền dư dả là những gì Tuất xứng đáng nhận được. Đặc biệt, nếu đang đứng trước cơ hội mới trong công việc Tuất đừng dại bỏ qua bởi đấy chính là con đường để bạn gánh lộc vào nhà, thăng tiến ầm ầm. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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