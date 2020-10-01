3 con giáp ĐẾM TIỀN MỎI TAY, có cơ may trúng số phát tài trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 01/10/2020 17:16

Từ Trung thu trở đi những con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, làm gì cũng kiếm được bộn tiền, túi cứ vơi lại đầy khiến ai cũng thầm ganh tỵ.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, nửa cuối tháng 8 âm lịch sẽ giúp 3 con giáp may mắn này đắc tài đắc lộc, phát tài cực to, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ. 

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Tiền tỷ trong tay, trả hết nợ nần, đời sang trang mới là lá số tử vi của người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc thuận đà thăng tiến, tiền bạc ập vào két ầm ầm nên trong 15 ngày cuối tháng 8 âm lịch người tuổi Sửu sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. Đầu tư đâu sinh lời đấy, có cơ hội thăng chức tăng lương nên càng về cuối tháng con giáp giàu có này càng viên mãn như ý.

Đặc biệt, ngay 12h khuya ngày 16/8 âm lịch Sửu sẽ được trời Phật rót lộc vào nhà, ngủ một đêm thức dậy đã trở thành đại gia nhờ cơ hội trúng số độc đắc. Tiền tỷ trong tay, trả hết nợ nần, đời sang trang mới là lá số tử vi của người tuổi Sửu. 

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Thân đừng dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc, cũng đừng vì cả nể mà nhún nhường trước những yêu sách kẻo tự làm hại mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, thông minh và cực nhạy bén với thời cuộc nên Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều có công danh xán lạn, sự nghiệp hiển vinh. Đặc biệt, trong nửa cuối tháng 8 âm lịch được thần tài điểm danh nên Thân sẽ kiếm được khoản tiền khá lớn từ công việc kinh doanh.

Tuy nhiên, Thân cần đề cao cảnh giác với phường tiểu nhân. Đừng dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc, cũng đừng vì cả nể mà nhún nhường trước những yêu sách kẻo tự làm hại mình, rước họa thị phi vào người. 

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Không chỉ nửa cuối tháng 8 âm lịch, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ vạn sự hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thăng tiến ầm ầm, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp may mắn nhất đời này trong 15 ngày tới. Thế nên, chỉ cần biết cách tận dụng thời cơ Tuất ắt kiếm được bộn tiền, phú quý sang giàu tìm đến tận cửa.

Không chỉ nửa cuối tháng 8 âm lịch, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ vạn sự hanh thông. Tháng 9 âm lịch phúc lộc tề tựu, tháng 10 vận khí xông thiên, cả năm ngập trong nhung lụa.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Song hỷ lâm môn, quý nhân nâng đỡ, bề trên soi chiếu nên từ 10/10 trở đi những con giáp may mắn này sẽ có tiền bạc đầy túi, muốn nghèo cũng không được.

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