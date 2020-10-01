Từ 10/10 trở đi: Được thần tài chấm số đỏ, 3 con giáp tha hồ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu sang chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 01/10/2020 16:18

Song hỷ lâm môn, quý nhân nâng đỡ, bề trên soi chiếu nên từ 10/10 trở đi những con giáp may mắn này sẽ có tiền bạc đầy túi, muốn nghèo cũng không được.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ 10/10 trở đi những con giáp may mắn này sẽ nằm trên đống vàng, sung sướng ngút trời khiến ai cũng hờn. 

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Được trời Phật trao cho cơ hội lớn nên dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp giàu sang này cũng có của ăn của để - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là người thông minh, cá tính và vô cùng khôn ngoan nên trong bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng có thể sống tốt. Càng chăm chỉ, cần cù và dám dấn thân con giáp giàu có này càng ăn nên làm ra, tin vui tài lộc cứ ập vào nhà tới tấp.

Tử vi năm Canh Tý 2020 dự báo, từ 10/10 trở đi Dần sẽ may mắn hơn người. Được trời Phật trao cho cơ hội lớn nên dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp giàu sang này cũng có của ăn của để, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

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Tài chính cản thiện đáng kể, xui xẻo ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn ùa vào nhà nên Tý chỉ việc ăn sung mặc sướng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nổi tiếng khôn ngoan, có gan làm giàu nên dù lâm vào đường cùng vẫn có cách thoát ra khỏi những khúc mắc, kiếp nạn trong cuộc sống. Thế nên, chỉ cần kiên định với mục tiêu đã đề ra, hết mình trong công việc Tý ắt có sự nghiệp hiển vinh, kiếm tiền cực đỉnh.

Những ngày đầu tháng 10 không mấy may mắn, thế nhưng từ 10/10 con giáp tài năng này sẽ phất lên như diều gặp gió. Tài chính cải thiện đáng kể, xui xẻo ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn ùa vào nhà nên Tý chỉ việc ăn sung mặc sướng, rung đùi hốt bạc trong những tháng cuối năm.

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 Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng ấm êm viên mãn, cả hai sẽ có chuyến du lịch đáng nhớ bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Được quý nhân phù trợ nên Sửu làm gì cũng suôn sẻ, bề trên hết lòng chiếu cố. Hơn cả, nhờ sự tử tế, ngay thẳng của mình nên Sửu được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp nể trọng, công việc vì thế mà hanh thông thuận lợi.

Từ ngày 10/10 trở đi Sửu sẽ có vận tài lộc đỏ như son, công việc, tài chính đều ổn định. Hơn cả, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng ấm êm viên mãn, cả hai sẽ có chuyến du lịch đáng nhớ bên nhau.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp phú quý phát tài, vàng ngọc đầy nhà, sang năm 2020 tài sản nhân đôi, quơ tay hốt bạc

3 con giáp phú quý phát tài, vàng ngọc đầy nhà, sang năm 2020 tài sản nhân đôi, quơ tay hốt bạc

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ có tài lộc dư dôi, nhà xe chờ sẵn, tiền chất như núi khiến ai cũng hờn.

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