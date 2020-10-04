Tháng 10 phú quý, tháng 11 tiền chảy vào túi, 3 con giáp may mắn ngút trời, phát tài giàu sang trong cuối năm 2020

Tâm linh - Tử vi 04/10/2020 05:34

Từ tháng 10 trở đi những con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, thu nhập tăng chóng mặt, càng về cuối năm càng giàu sang sung túc.

Phú quý ùa vào nhà, vận khí xung thiên nên 3 con giáp may mắn này sẽ tha hồ tận hưởng cuộc sống thăng hoa viên mãn trong những tháng cuối năm Canh Tý 2020

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Nếu đang theo nghiệp buôn bán kinh doanh thì con giáp tài năng này ắt phát tài cực to, tiền chất chật nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi nhân hậu, hiền lành và cực tử tế trong đối đãi với người đời. Nếu người khác ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân thì Hợi chẳng hề so đo tính toán với ai mà luôn sẵn sàng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, cơ cực.

Nhờ nghĩa tình, thiện lương nên Hợi tích được rất nhiều công đức. Nhờ thế, càng về hậu vận con giáp giàu có này càng đắc tài đắc lộc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Nếu đang theo nghiệp buôn bán kinh doanh thì con giáp tài năng này ắt phát tài cực to, tiền chất chật nhà.

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Nghèo mấy cũng thành đại gia, trả sạch nợ nần, ăn Tết cực to chính là tương lai trời đã an bài cho con giáp giàu sang này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Có trách nhiệm trong công việc, không sợ khổ cực nên càng chí thú làm ăn con giáp bản lĩnh này càng có nhiều cơ hội đổi đời. Đặc biệt, tháng 10 thần tài soi chiếu, tháng 11 quý nhân tương trợ nên cuối năm Sửu sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà tận hưởng cuộc sống ngập trong nhung lụa.

Thế nên, nếu có cơ hội mới trong công việc Sửu hãy chớp lấy ngay lập tức bởi nó có thể thay đổi vận mệnh của bạn. Nghèo mấy cũng thành đại gia, trả sạch nợ nần, ăn Tết cực to chính là tương lai trời đã an bài cho con giáp giàu sang này.

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Cụ thể, Dậu sẽ thăng chức tăng lương, có khoản tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống trong ngày 10/10 tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thông minh, nhanh nhẹn và cực khôn khéo nên Dậu đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu. Hơn cả, nhờ có chí tiến thủ, không sợ khổ cực nên Dậu có thể dễ dàng vượt qua cảnh khốn cùng để làm chủ đời mình.

Tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, tháng 10 Dậu sẽ được thần tài điểm danh, bề trên rót lộc nên làm gì cũng may mắn thuận lợi. Cụ thể, Dậu sẽ thăng chức tăng lương, có khoản tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống trong ngày 10/10 tới.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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