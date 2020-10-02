 3 con giáp vận khí thăng hoa, sự nghiệp thăng tiến, tháng 10/2020 sung túc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 02/10/2020 16:52

Người thuộc 3 con giáp may mắn nhất tháng 10/2020 này sẽ gặp thời đổi vận, lộc lá xung thiên, muốn khổ cũng chẳng được.

Từ tháng 10/2020 những con giáp may mắn này sẽ thêm phúc thêm phần, tình tiền viên mãn, cuối năm nằm ngửa mà ăn, rung đùi hưởng phúc. 

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Chẳng những có của có tiền, sự nghiệp hanh thông Mùi còn có cơ hội phất lên trong sự nghiệp, muốn nghèo cũng khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là người điềm đạm, nhanh nhẹn và dám dấn thân nên dù làm thuê hay làm chủ cũng ăn nên làm ra, tiền tài viên mãn. Hơn cả, nhờ sống nghĩa tình, biết trước biết sau nên càng về hậu vận con giáp tài năng này càng thêm phúc thêm phần, tiền tài viên mãn.

Số trời đã định, từ tháng 10/2020 con giáp giàu có này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Chẳng những có của có tiền, sự nghiệp hanh thông Mùi còn có cơ hội phất lên trong sự nghiệp, muốn nghèo cũng khó. 

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Tiền của bủa vây, thần tài chiếu cố nên Mão sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, nhân hậu và biết cách đối nhân xử thế. Họ biết cách tận dụng thời cơ để phát huy năng lực, chớp lấy cơ hội để vươn lên trong sự nghiệp. Thế nên, chỉ cần vững vàng trước sóng gió con giáp giàu có này càng được thần tài chiếu cố.

Theo tử vi số học, Mão sẽ có vận may lội ngược dòng, mọi rắc rối đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho con giáp giàu sang này quơ hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Tiền của bủa vây, thần tài chiếu cố nên Mão sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ. 

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Thần tài điểm tên, bề trên nâng đỡ nên càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng phú quý phát tài, vận đỏ như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là người thông minh, nhanh nhẹn và dám nghĩ dám làm. Dù gặp phải khó khăn trong công việc nhưng Dần chưa bao giờ từ bỏ tham vọng của mình, càng không sợ khổ cực. Vậy nên, Dần sẽ thăng tiến nhanh chóng, kiếm được bộn tiền.

Canh Tý 2020 là năm mang lại phúc phần cho con giáp tài năng này, giúp họ trở thành đại gia của chính mình. Thần tài điểm tên, bề trên nâng đỡ nên càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng phú quý phát tài, vận đỏ như son.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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