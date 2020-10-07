Luận tử vi tuổi Quý Dậu năm 2021 nữ mạng chi tiết

Xem tử vi tuổi Quý Dậu năm 2021 nữ mạng giúp bạn có được những sự lựa chọn hợp lý và chuẩn bị tốt hơn về vận trình công việc, sức khỏe , tài lộc, tình duyên. Tử vi tuổi Quý Dậu 1993 nữ mạng năm 2021 gặp sao hạn nào chiếu mệnh, có những gì cần lưu ý? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết sau đây.

Sao Vân Hán hay Vân Hớn là một trong những hung tinh chủ về bệnh tật, nữ mạng khó sinh họa huyết quang, nam mạng thì quan trường bất lợi. Gia đình bất an, điền sản bất vượng, cần hết sức cẩn trọng. Những mối họa mà sao Vân Hán có thể mang tới cho mệnh chủ như:

Nữ mạng sinh năm 1993 tuổi Quý Dậu, tức là tuổi con gà. Thường được gọi là Lâu Túc Kê, tức Gà Nhà Gác. Mệnh Kim – Kiếm Phong Kim – nghĩa là kiếm bọc vàng.

Làm ăn mọi việc đều trung bình

Nói lời khó nghe sẽ dễ bị thiệt thân

Đề phòng đau ốm, thương tật, mồm miệng

Sao chiếu mệnh nữ mạng tuổi Quý Dậu 1993 năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Về cơ bản thì sao Vân Hớn tương đối lành nên cũng không ảnh hưởng lớn đến công việc cũng như sức khỏe. Tuy nhiên vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, cân nhắc lời ăn tiếng nói để tránh bị thị phi rắc rối. Thời gian cần cẩn trọng nhất là tháng 4 và tháng 8 âm lịch.

Vận hạn nữ mạng của tuổi Quý Dậu 1993 năm 2021

Hạn Ngũ Mộ là hạn mất của, bất an, hao tài. Do đó bản mệnh tránh mua đồ lậu hoặc đồ không có hóa đơn. Chớ cho người lạ ngủ nhờ kẻo có tai bay vạ gió. Đề phòng cẩn trọng hao tài mất của.

Trong năm người có hạn Ngũ Mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc, nói chính xác hơn là sẽ mất mát về tiền bạc. Trong đó rõ ràng nhất đó là việc mua bán đồ đạc, hàng hóa, dễ mua phải đồ kém chất lượng, đồ không tốt.

Vận hạn nữ mạng của tuổi Quý Dậu 1993 năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Vận niên nữ mạng của tuổi Quý Dậu 1993 năm 2021

Kê Giáp Viên là hình tượng Gà được thả vào vườn, báo hiệu bản mệnh có một năm thành công và no đủ.

Trong năm gặp vận niên này bản mệnh sẽ gặt hái được nhiều tài lộc và nhận quà biếu từ khác. Công việc làm ăn phát triển, đắt hàng, xin việc mới hoặc xuất hành đi xa đều thuận lợi.

Trong năm 2021 sức khỏe của bản mệnh tuổi Tân Dậu khá tốt, tuy nhiên cần hạn chế di chuyển sông nước, cầu, phà.

Vận niên nữ mạng của tuổi Quý Dậu 1993 năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Luận tử vi tuổi Quý Dậu năm 2021 nữ mạng

Sự nghiệp

Năm 2021 Tân Sửu bản mệnh tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 cấu thành cục diện tam hợp Kim Cục. Ở góc độ sự nghiệp sẽ nhận được nhiều may mắn hơn, công việc thành công tốt đẹp.

Tử vi tuổi Quý Dậu năm 2021 nữ mạng dự báo sự nghiệp thay đổi và có một số điều mới, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, chức tước cũng tăng lên. Đồng thời còn có khả năng được xuất ngoại, khẳng định vị trí của mình tốt hơn.

Tài vận

Nữ mạng 1993 Tân Dậu trong năm 2021 có tình hình tài vận khá tốt, đãi ngộ và phúc lợi tăng lên, được quý nhân hỗ trợ và có nhiều thu hoạch.

Nữ mạng 1993 Tân Dậu trong năm 2021 có tình hình tài vận khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm

Tử vi năm 2021 dự báo nữ mạng Tân Dậu tuy có cục diện tam hợp nhưng lại không xuất hiện sao đào hoa. Nhưng tình duyên của bạn trong năm tới đây sẽ tương đối tốt, quan trọng là chúng ta cần phải tận dụng cơ hội và chủ động trong việc bắt đầu mối quan hệ thì mới có cơ hội.

Sức khỏe

Năm 2021 Tân Sửu nữ mạng tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 cấu thành cục diện tam hợp Kim Cục. Xuất hiện Tỷ Kiên sinh Thực Thần nên khá tốt về mọi mặt. Sức khỏe ổn định, không có có gì đáng lo ngại.

Nữ mệnh sinh năm 1993 hầu hết đều có lực cường tráng, tuy nhiên bạn cần đề phòng một số hung tinh là Phi Liêm, Huyết Chi. Các hung tinh này có thể mang đến một số tai họa ngầm mà bạn sẽ không thể nào lường trước được.

>>> Xem thêm:

- Xem tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nam mạng chi tiết nhất

- Xem tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nữ mạng chi tiết

Nữ mệnh sinh năm 1993 hầu hết đều có lực cường tráng - Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2021 bạn nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, lái xe cần tập trung chú ý an toàn giao thông, không được phạm luật nếu không sẽ gây ra những tai nạn xấu hơn.

Tuổi xông đất

Đầu năm 2021 chủ nhà tuổi Quý Dậu nên mời gia chủ sinh sinh các năm Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Dậu đến xông nhà để mọi việc trong năm được thuận lợi, may mắn, tài lộc đầy nhà, cả năm làm ăn phát đạt.

Trên đây là thông tin chia sẻ về tử vi tuổi Qúy Dậu năm 2021 nữ mạng. Hy vọng qua bài viết bạn sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích cho mình. Chúc các bạn nữ tuổi Tân Dậu trong năm 2021 gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*