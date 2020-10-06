Xem tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nữ mạng chi tiết

Tâm linh - Tử vi 06/10/2020 06:27

Tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nữ mạng tam hợp Thái Tuế ảnh hưởng một phần, các phương diện vận thế đều tốt hơn, gặp may mắn. Tìm hiểu chi tiết trong bài viết!

Nội dung bài viết

Bạn đang muốn xem tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nữ mạng sẽ gặp được những vận may nào hay vận hạn gì, sự nghiệp công danh sẽ có những khó khăn gì cần phải giải quyết. Sức khỏe có gì đáng lo ngại trong năm mới hay không? Hướng xuất hành nào là tốt nhất để đem tài lộc về cho bản thân và gia đình? Tất cả các câu hỏi sẽ được Phunuvagiadinh giải đáp trong bài viết sau!

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Xem tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nữ mạng chi tiết - Ảnh minh họa: Internet

Tổng quan tử vi tuổi Tân Dậu 1981 nữ mạng năm 2021

Tử vi tuổi tân dậu 1981 nữ mạng năm 2021 xuất hiện bố cục Sửu Dậu bán hợp Kim cục, Thiên Can là Tỷ Kiên. Chủ đạo sự nghiệp trong năm 2021 có nhiều may mắn, hợp tác thuận lợi, có quý nhân trợ lực.

Ngoài ra, các chính sách đãi ngộ đều tăng lên, kiếm được nhiều tiền hơn. Trong năm 2021, bạn sẽ chủ động để đạt được nhiều đột phá trong sự nghiệp, hứng khởi hơn với công việc.

Sự nghiệp của người nữ Tân Dậu sinh năm 1981 khá tốt, có quý nhân trợ giúp trên con đường thăng tiến. Năm tới sẽ được đi công tác thường xuyên, mặc dù vất vả một chút nhưng lại gặt hái không ít thành công.

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Tổng quan tử vi tuổi Tân Dậu 1981 nữ mạng năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn cần dành thời gian để chăm sóc cho gia đình. Nếu toàn tâm toàn lực cho công việc thì sớm muộn sẽ làm hạnh phúc của bạn bị ảnh hưởng.

Xem tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nữ mạng chi tiết

Sự nghiệp

Trong năm Tân Sửu 2021, sự nghiệp của người nữ tuổi Tân Dậu được quý nhân giúp đỡ, thăng quan tiến chức, các chính sách đãi ngộ từ đó tăng lên. Sang năm, người sinh năm 1981 tuổi Tân Dậu đã bước sang tuổi 40, độ tuổi này hẳn đã có vài thành tựu nhất định trong sự nghiệp.

Trong năm mới, bạn sẽ gặp được quý nhân, có cấp trên trợ lực trong việc thăng tiến. Ngoài ra, nữ mạng chắc chắn phải đi công tác nhiều, tương đối vất vả. Tuy nhiên, càng phấn đấu thì càng nhận được nhiều may mắn.

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Sự nghiệp của nữ mạng Tân Dậu có quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận

Dự báo tài vận của người nữ tuổi Tân Dậu trong năm 2021 không tồi. Bạn sẽ nhận được các khoản thu từ việc đầu tư của mình. Các hạng mục sẽ sớm sinh lời trong năm Tân Sửu. Ngoài ra, bản thân người nữ tuổi Tân Dậu cũng nhiều lần chủ động tranh giành cơ hội kiếm tiền, phần lớn đều đạt được lợi nhuận cao.

Trong năm 2021, tử vi dự báo bạn không chỉ kiếm được nhiều tiền mà tiền thưởng, tiền lương từ công ty cũng nhiều hơn, xem như vận thế phát tài. Tuy nhiên, người tuổi Tân Dậu nữ mạng cũng nên chú ý trong chi tiêu. Việc tiêu xài phung phí sẽ khiến bạn chịu ảnh hưởng nhiều đến tài chính trong tương lai.

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Tài vận của nữ mạng tuổi Tân Dậu khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm

Trong năm 2021, chuyện tình duyên của người nữ tuổi Tân Dậu 1981 không quá tệ. Người tuổi Dậu có gia đình nên nhận thức rõ các mối quan hệ bên ngoài, tránh lục đục trong cuộc sống vợ chồng. Đặc biệt, phụ nữ đã kết hôn mặc dù khá hạnh phúc nhưng đừng quá chú tâm vào kiếm tiền mà quên mất thiên chức làm mẹ, nghĩa vụ làm vợ. Người độc thân có thể thông qua các mối quan hệ khác để tìm nhân duyên mới.

Sức khỏe

Năm 2021, sức khỏe của người nữ tuổi Tân Dậu tương đối tốt, dù gặp khó khăn cũng sẽ nhanh chóng tìm được phương pháp trị liệu. Bạn là người có tính cách khá lạc quan, tinh thần ổn định, ít khi bị căng thẳng, stress. 

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Sức khỏe của tuổi Tân Dậu năm 2021 tương đối tốt - Ảnh minh họa: Internet

Trong năm mới, nữ mạng Tân Dậu ổn định công việc, của ăn của để dồi dào nên có chế độ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Bạn có thể chọn cách tập yoga, tập gym để rèn luyện cơ thể. Ngoài ra, người tuổi Tân Dậu nữ mạng có thể gặp phải rủi ro tai nạn giao thông trong năm mới, hãy cẩn thận, đề phòng họa huyết quang.

Sao chiếu mạng

Người tuổi Tân Dậu 1981 nữ mạng trong năm 2021 bị sao Thổ Tú chiếu mệnh. Đây là một ngôi sao khá xấu nên gia chủ cần cẩn trọng trong chuyện gia đình, tránh xung đột mâu thuẫn không đáng có. Nếu là người chăn nuôi thì không nên nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô, hãy cứ tập trung ổn định tài sản hiện tại, qua năm rồi tính.

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Người nữ tuổi Tân Dậu năm 2021 bị sao Thổ Tú chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Hướng xuất hành

Các hướng xuất hành tốt nhất cho người tuổi Tân Dậu nữ mạng trong 3 ngày đầu năm mới 2021 là:

  • Mùng 1 Tết: hướng Tây Nam.
  • Mùng 3 Tết: hướng Đông Nam hoặc Tây Bắc.
  • Mùng 5 Tết: hướng Tây Bắc hoặc Đông Nam.

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Tuổi xông đất

Đầu năm Tân Sửu, gia chủ tuổi Tân Dậu nữ mạng nên mời những người sinh năm Tân Hợi, Giáp Dần, Nhâm Tý, Đinh Tỵ đến xông đất để cả năm thuận lợi, may mắn và tài lộc đầy nhà, làm ăn phát đạt.

Trên đây là những thông tin chi tiết về tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nữ mạng. Mong rằng độc giả sẽ có thêm nhiều kiến thức hữu ích cho mình. Chúc các quý cô tuổi Tân Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, hạnh phúc trong năm mới 2021!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*

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