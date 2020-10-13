Đông qua xuân tới, vận mệnh mỗi người trong năm mới sẽ có những chuyển biến nhất định. Hãy cùng Phunuvagiadinh xem tử vi tuổi Giáp Tuất năm 2021 nữ mạng chi tiết để xem vận trình tương lai của bạn ra sao? Chuyện tình cảm, sức khỏe, gia đạo năm tới như thế nào? Qua đó, chuẩn bị thật tốt tinh thần để đón nhận cũng như chuyển hóa hành động để tăng thêm may mắn, tài lộc.

Năm 2021, nữ mạng tuổi Giáp Tuất gặp hạn Thiên Tinh. Nếu đau ốm, bạn có thể làm lễ cúng bái để nhanh khỏi. Nếu bạn đang mang thai mà gặp phải hạn này, cần đề phòng té ngã, ảnh hưởng tới sức khỏe thai nhi. Chủ mệnh đi ngoài đường cần chú ý lời ăn tiếng nói và hành động của mình để tránh tai bay vạ gió. Về sức khỏe, cần chú ý đề phòng bệnh tiêu hóa, chẳng hạn như ngộ độc.

Năm 2021, nữ mạng Giáp Tuất bị sao Kế Đô chiếu mạng. Do đó, cần phải cẩn trọng, đề phòng chuyện không may, hung hiểm xảy ra trong cuộc sống. Kế Đô là ngôi sao thường đem lại tai nạn bất ngờ, hao tốn tài sản, tang khó, bệnh tật, thị phi dẫn đến buồn rầu. Đặc biệt, bạn cần cẩn trọng họa vô đơn chí hoặc gia đình có chuyện buồn, nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch.

Hướng xuất hành tốt: Ngày mùng 1 Tết, từ 11 giờ đến 15 giờ trưa (theo giờ địa phương), đi về hướng Chính Đông để đón Tài thần, đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ thần.

Tứ trụ

Tứ trụ chỉ công việc làm ăn thua thiệt - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tổn, Địa Sinh: Năm 2021, công việc làm ăn của người nữ tuổi Giáp Tuất phần lớn thua thiệt, kêt quả không đúng như kế hoạch đã tính toán. Cuộc sống gặp không ít khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên về gia đạo, bạn sẽ có nhiều niềm vui mới về thêm người, thêm của.

Vận niên

Cẩu Cuồng Phong: Nhiều chuyện bất lợi xảy đến, tốt nhất không nên thay cũ đổi mới. Về công việc, hãy cố gắng giữ chữ tín, hoàn thành tốt công việc được giao, từ đó hạn chế phát sinh rủi ro.

Trong cuộc sống, bạn có thể kết giao thêm bạn bè mới, tốt bụng nhưng cần cẩn thận sự đố kỵ, ghen ghét, tranh chấp. Hạn chế xuất tiền hoặc tham gia các hoạt động cá cược có tính chất đỏ đen, may rủi.

Màu sắc hợp tuổi

Màu sắc hợp tuổi là màu trắng - Ảnh minh họa: Internet

Trong năm Tân Sửu, nữ mạng tuổi Giáp Tuất nên dùng màu trắng là tốt nhất, tránh xa màu đen.

Luận tử vi Giáp Tuất 2021 nữ mạng về sao chiếu theo năm

Cung tiểu vận

Các sao cố định gồm: Tuyệt, Phúc Đức, Quả Tú, Địa Võng, Kình Dương, Suy. Đây là bộ sao chủ về gia đạo, ám chỉ nữ mạng Giáp Tuất 1994 sẽ gặp chuyện buồn trong gia đạo, mối quan hệ với các thành viên không được tốt, kém hòa khí.

Cung xung chiếu

Các sao cố định gồm: Thiếu Âm, Hỷ Thần, Thiên La Dưỡng, Tuần, Triệt. Đây là bộ sao có ý nghĩa rằng công việc làm ăn sẽ gặp phải nhiều khó khăn, bất lợi, không được như kỳ vọng.

Cung nhị hợp

Các sao cố định gồm: Tang Môn, Phi Liêm, Lưu Hà, Thai. Đây là bộ sao có ý nghĩa rằng khí huyết của bạn không được tốt lắm trong năm 2021. Ngoài ra, cần chú ý khi di chuyển ở miền sông nước.

Cung tam hợp

Cung tam hợp của tuổi Giáp Tuất thể hiện bạn có quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Các sao cố định gồm: Tấu Thư, Thiên Khôi, Thiếu Dương, Đường Phù, Hồng loan, Tuyệt, Thiên Không, Cô Thần, Kiếp Sát, Thiên Trù, Đào Hoa, Thiên Việt, Nguyệt Đức, Mộc Dục, Tử Phủ, Đại Hao. Đây là bộ sao có ý nghĩa bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ, gia đạo đón thêm người thêm của. Tuy nhiên, về mặt tình cảm của các thành viên trong gia đình thì không được tốt.

=> Kết luận: Theo sao cố định chiếu trong năm Tân Sửu, nữ mạng tuổi Giáp Tuất dự là sẽ có một năm đầy biến động. Công việc không thuận lợi, gặp nhiều trở ngại, khó khăn, có chuyện buồn đưa tới.

Tổng kết tử vi tuổi Giáp Tuất năm 2021 nữ mạng

Về phương diện ngoại giao, công việc

Mối quan hệ ngoại giao của nữ mạng tuổi Giáp Tuất trong năm Tân Sửu không được tốt. Ngoài ra, bạn có thể gặp chuyện thị phi khi ra ngoài. Tình cảm anh em, bạn bè không được như ý muốn.

Về phương diện tài lộc

Năm 2021, nữ mạng tuổi Giáp Tuất 1994 có thể làm ra nhiều tiền bạc nhưng lại không để dành được mà phần lớn đều chi tiêu cho công việc.

Giáp Tuất nữ mạng có thể làm ra nhiều tiền nhưng lại tiêu nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện gia đạo

Năm 2021, nữ mạng tuổi Giáp Tuất không được tốt về tình cảm yêu đương. Nếu đã kết hôn thì vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Đây là năm quý bạn có tình cảm yêu đương không tốt, hoặc nếu đã kết hôn thì vợ chồng xảy ra không ít bất đồng mâu thuẫn. Ngoài ra, chú ý trong nhà có người già đau ốm, khó qua khỏi trong năm nay.

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Về phương diện sức khỏe

Trong năm Tân Sửu, quý bạn cần cẩn thận khi sử dụng dao kéo, các vật sắc nhọn có thể đâm phải.

Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tuổi Giáp Tuất năm 2021 nữ mạng chi tiết. Mong rằng qua đây, bạn sẽ có thêm những kiến thức hữu ích cho mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo tử vi tuổi Giáp Tuất năm 2021 nam mạng trong bài viết khác của Phunuvagiadinh. Chúc các bạn và gia đình sẽ có một năm mới 2021 bình an, hạnh phúc và như ý!

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