Xem tử vi tuổi Canh Thân năm 2021 nam mạng chi tiết

Tâm linh - Tử vi 03/10/2020 07:26

Tử vi tuổi Canh Thân năm 2021 nam mạng gặp sao Kiếp Tài, suy nghĩ tiêu cực, sự nghiệp bỏ lỡ nhiều cơ hội đẹp. Cùng tìm hiểu cụ thể hơn qua bài viết!

Nội dung bài viết

Trong bài viết dưới đây, Phunuvagiadinh sẽ mang đến cho bạn đọc những nội dung chi tiết xoay quanh tử vi tuổi Canh Thân năm 2021 nam mạng. Bạn sẽ biết được điều gì dự báo sẽ xảy đến trong cuộc sống của bạn, cụ thể về sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe, tài vận, sao chiếu mệnh. Cùng theo dõi ngay!

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Xem tử vi tuổi Canh Thân năm 2021 nam mạng chi tiết - Ảnh minh họa: Internet

Tổng quan tử vi tuổi Canh Thân năm 2021 nam mạng

Trong năm Tân Sửu 2021, nam mạng tuổi Canh Thân 1980 gặp phải sao Mộ Khố nên bệnh tật đeo bám. Tuổi này cần làm việc điều độ, chú trọng đến việc nghỉ ngơi.

Trong năm 2021, bạn cũng sẽ bị chiếu mệnh bởi sao Kiếp Tài. Sự nghiệp lẫn suy nghĩ đều có chút tiêu cực, bản thân không có được nhiều ưu thế, dễ dàng bỏ qua nhiều cơ hội tốt đẹp. Tuy nhiên, nhờ gặp được sao Đào Hoa nên chuyện tình cảm có nhiều tiến triển.

Người nam tuổi Canh Thân năm 1980 trong năm 2021 có vận thế tương đối bình thường, không nhiều cơ hội cũng không có nhiều rủi ro. Sự nghiệp gặp một chút may mắn nhưng lại khó nắm chắc trong tay, tốt nhất là nên xây dựng kế hoạch sẵn từ trước. Trên phương diện sức khỏe, người tuổi này cần đề phòng sao Tử Phù gieo rắc tai họa.

Chi tiết tử vi tuổi Canh Thân năm 2021

Sự nghiệp

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Vận sự nghiệp của nam mạng Canh Thân tương đối thuận lợi trong năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Nam mạng Canh Thân 1980 trong năm 2021 có Thiên Can là sao Chính Ấn, Địa chỉ là sao Kiếp Tài. Dẫu có kỳ ngộ trong năm nhưng khó lòng nắm chắc, dễ bị tiểu nhân quấy phá. Vì vậy, bạn cần đặc biệt chú trọng các mối quan hệ xã giao. 

Vận sự nghiệp của nam mạng tuổi Canh Thân tương đối thuận lợi trong năm 2021, không gặp phải nhiều sóng gió. Ngoài ra, bạn cũng có thể dựa vào bạn bè để nắm bắt được nhiều cơ hội. Dẫu vậy cũng không có nhiều cơ hội thăng chức.

Người tuổi này làm gì cũng cần đến nơi đến chốn, từ đó chứng tỏ được thực lực bản thân. Đặc biệt, cần chú ý có kẻ tiểu nhân, khiêm nhường trong mọi việc, đừng phô trương quá mà đâm ra có kẻ đố kỵ.

Tài vận

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Năm 2021, người tuổi Canh Thân 1980 có một chút cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Năm 2021, người tuổi Canh Thân 1980 có một chút cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, nguy cơ mất tiền cũng khá cao. Nam mạng sinh năm 2980 không có nhiều may mắn trong vận Thiên Tài. Tuy nhiên, vận Chính Tài lại có thể mang đến cho bạn sự giúp đỡ của người thân hoặc bằng hữu. Từ đó, thu nhập tương đối ổn định. Tình duyên và sức khỏe là 2 phương diện dễ tiêu tốn tiền của nhất.

Tình cảm

Người tuổi Canh Thân trong năm 2021 có cát tinh Thiên Hỷ tọa mệnh. Do đó, cả nam lẫn nữ đều có thêm nhiều cơ hội kết giao. Tuy nhiên, người tuổi này cũng không nên quá nóng vội trong chuyện tình cảm. Bản mệnh dễ bị hấp dẫn bởi người khác phái, thậm chí bị họ chi phối.

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Nam mạng Canh Thân trong năm 2021 gặp sao Đào Hoa - Ảnh minh họa: Internet

Nam mạng Canh Thân trong năm 2021 gặp sao Đào Hoa. Người đã kết hôn sẽ hòa hợp với vợ hơn. Người độc thân sẽ được cát tinh trợ lực, tỷ lệ có người yêu cực kỳ cao. Tuy nhiên, người tuổi này lại dễ hao tốn tiền của vào chuyện tình cảm. Bởi vậy, cần quản lý tốt tài chính cá nhân, làm gì cũng nên lượng sức mình.

Sức khỏe

Người tuổi Canh Thân 1980 chiếm được sinh khí nên sức khỏe khá tốt, không có bệnh tật hay tai họa ngầm. Tuy nhiên, nam mạng Canh Thân lại bị hung tinh Tử Phù quấy phá nên sức khỏe có phần không thuận lợi, dễ bị viêm khớp, phong thấp,...

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Người tuổi Canh Thân 1980 có sức khỏe khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, sao hung tinh mang tới tai họa trong năm 2021 tương quan với “Thủy”. Vì vậy, người nam Canh Thân nên tránh tới những vùng nhiều nước như sông hồ, đập chứa nước, bể bơi để tránh tai họa. Khi lái xe, cần chú ý, không nên uống rượu.

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Sao chiếu mệnh

Năm 2021, sao chiếu mệnh của nam mạng tuổi Canh Thân 1980 là sao Vân Hớn. Đây là sao hung tinh về bệnh tật. Nam nhân thì quan trường bất lợi, nữ nhân khó sinh họa huyết quang. Gia đình bất an, cần cẩn trọng. Những mối tai họa mà sao Vân Hớn có thể giáng xuống như:

  • Mọi sự làm ăn đều trung bình.
  • Dễ bị thiệt thân do nói những lời khó nghe.
  • Cẩn thận mồm miệng, thương tật, đau ốm.
  • Nam gặp tai tinh, bất lợi trong kiện cáo. 
  • Nữ không tốt về thai sản, đặc biệt là tháng 4 và tháng 8 âm lịch.
  • Tính tình bảo thủ, không thích đổi mới, từ đó dễ vướng vào rắc rối liên quan tới giấy tờ, kiện tụng, nóng nảy, không giữ mồm miệng, cãi vã, mâu thuẫn.
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Năm 2021, nam mạng tuổi Canh Thân bị sao Vân Hớn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi xông đất

Những tuổi xông đất hợp mệnh với gia chủ sinh năm 1980 tuổi Canh Thân gồm:

  • Tốt: Ất Tỵ 1965 (Tốt).
  • Khá: Đinh Dậu 1957, Kỷ Sửu 1949, Giáp Thìn 1964, Mậu Ngọ 1978, Đinh Mão 1987, Bính Tý 1996.
  • Trung bình: Bính Thân 1956.

Hướng xuất hành

Các hướng xuất hành tốt cho tuổi Canh Thân trong 3 ngày đầu năm mới:

  • Mùng 1 Tết: hướng Tây Nam.
  • Mùng 3 Tết: hướng Đông Nam hoặc Tây Bắc.
  • Mùng 5 Tết: hướng Tây Bắc hoặc Đông Nam.

Trên đây là tử vi tuổi Canh Thân năm 2021 nam mạng chi tiết nhất. Mong rằng qua bài viết, các bạn đã có thêm những kiến thức bổ ích cho cuộc sống. Chúc bạn sẽ có một năm mới 2021 hạnh phúc, bình an!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*

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