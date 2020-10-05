Xem tử vi tuổi Canh Thân năm 2021 nữ mạng chi tiết

Tâm linh - Tử vi 05/10/2020 11:17

Tử vi tuổi Canh Thân năm 2021 nữ mạng phát triển toàn diện. Bạn có thể lập nhiều công lao, được cấp trên cân nhắc, quan hệ gia đình hòa thuận, tài vận ổn định. 

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Bạn đang muốn xem tử vi tuổi Canh Thân năm 2021 nữ mạng sẽ có những vận may, hạn đen nào? Sự nghiệp công danh sẽ có những thuận lợi, khó khăn gì? Sức khỏe có gì đáng lo ngại không? Hướng xuất hành nào tốt đem lộc về nhà? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây!

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Xem tử vi tuổi Canh Thân năm 2021 nữ mạng chi tiết - Ảnh minh họa: Internet

Tổng quan tử vi tuổi Canh Thân năm 2021 nữ mạng

Năm 2021, người nữ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 gặp sao Mộ Khố đại diện cho bệnh tật. Vì vậy, người tuổi này làm gì cũng cần vừa phải, điều độ, chú ý nghỉ ngơi.

Trong năm mới Tân Sửu, bạn cũng bị chiếu mệnh bởi sao Kiếp Tài, sự nghiệp lẫn suy nghĩ đều có phần tiêu cực. Bản thân không có nhiều ưu thế, từ đó dễ dàng bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt đẹp. Tuy nhiên, nhờ có sao Đào Hoa nên chuyện tình cảm lại tiến triển tốt đẹp.

Nữ mạng tuổi Canh Thân sinh năm 1980 sẽ phát triển tương đối toàn diện trong năm 2021. Họ có thể tạo ra nhiều công lao trong công việc, được cấp trên cân nhắc. Quan hệ gia đình hòa thuận, tài vận cũng tốt lên nhờ thu nhập ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế cũng cao hơn.

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Tổng quan tử vi tuổi Canh Thân năm 2021 nữ mạng - Ảnh minh họa: Internet

Chi tiết tử vi tuổi Canh Thân nữ mạng năm 2021

Sự nghiệp

Năm 2021, người tuổi Canh Thân 1980 nhìn chung có Thiên Can là sao Chính Ấn, Địa Chi là sao Kiếp Tài. Vì vậy, dẫu có kỳ ngộ những khó lòng nắm chắc được, dễ bị đối thủ phá hỏng, cần chú trọng các mối quan hệ xã giao.

Riêng với người nữ, sự nghiệp rất phát triển. Họ biết tận dụng ưu thế để đạt được những vị trí tốt trong công việc. Tuy nhiên, cũng cần giữ thái độ khiêm nhường và các mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, tránh gây thù chuốc oán, làm tổn hại đến lợi ích của mình.

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Sự nghiệp của Canh Thân nữ mạng rất phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Họ cũng có quý nhân giúp sức nên vượt qua khó khăn dễ dàng. Công việc có nhiều thay đổi lớn, dù khó khăn nhưng cũng gặt hái được nhiều thành quả.

Tài vận

Người tuổi Canh Thân 1980 có chút cơ hội kiếm tiền trong năm 2021 nhưng cũng dễ bị mất tiền. Thế nhưng, nữ mạng tuổi này lại không bị ảnh hưởng nhiều lắm do khả năng kiếm tiền của họ rất tốt, biết nhìn xa trông rộng, nắm bắt tốt khi thời cơ đến. Chỉ cần họ nỗ lực nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn.

Tuy nhiên, việc kiếm được nhiều tiền cũng kéo theo chi tiêu nhiều hơn. Nếu bạn không tiết kiệm chắc chắn sẽ sớm lâm vào tình trạng khó khăn. Bởi vậy, hãy lập kế hoạch chi tiêu, đừng lãng phí quá mức.

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Năm 2021, tài vận tốt của nữ Canh Thân khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm

Năm 2021, người tuổi Thân có cát tinh Thiên Hỷ tọa mệnh, nam hay nữ đều có nhiều cơ hội kết giao. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm thì người tuổi này không nên nóng vội, bản mệnh dễ bị hấp dẫn và chi phối bởi người khác phái.

Người tuổi Canh Thân nữ mạng có vận tình duyên thuận lợi. Người độc thân sẽ gặp được đối tượng ưng ý. Để tăng thêm vận may, bạn nên chỉnh sửa trang phục, đầu óc, từ đó tự tin gặp gỡ người khác. Người đã kết hôn nên bao dung, thấu hiểu chồng mình hơn.

Sức khỏe

Người tuổi Canh Thân 1980 chiếm được sinh khí nên khá thuận lợi về mặt sức khỏe, không bị đe dọa bởi bệnh tật hay tai họa ngầm. Nữ mạng tuổi này nên thường xuyên rèn luyện sức khỏe, giữ tâm trạng thật tốt thì không lo bệnh tật. Kết hợp nghỉ ngơi khi làm việc, hạn chế áp lực, căng thẳng là được.

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Canh Thân nữ mạng tương đối thuận lợi về sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Sao chiếu mệnh

Năm 2021, sao chiếu mệnh của nữ mạng tuổi Canh Thân là sao La Hầu. Đây là ngôi sao hung tinh chuyên đem lại những điều không may mắn, nam hay nữ đều cần cẩn thận, đặc biệt là tháng 1 và tháng 7 âm lịch.

Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ hao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, thị phi. Sao này chủ về mồm miệng, dễ gặp thị phi liên quan đến tranh chấp, có nhiều chuyện muộn phiền trong lòng. Ngoài ra, cũng cần chú ý các bệnh về tai mắt, máu me khi gặp sao này. Người mệnh Kim và Mộc sẽ chịu ảnh hưởng nặng hơn so với mệnh khác vì sao này thuộc hành Kim. 

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Tuổi xông đất

Các tuổi xông đất hợp mệnh với gia chủ tuổi Canh Thân 1980 trong năm Tân Sửu 2021 là:

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Tuổi xông đất hợp mệnh với gia chủ tuổi Canh Thân - Ảnh minh họa: Internet
  • Tốt: Ất Tỵ 1965.
  • Khá: Đinh Dậu 1957, Kỷ Sửu 1949, Giáp Thìn 1964, Mậu Ngọ 1978, Đinh Mão 1987, Bính Tý 1996.
  • Trung bình: Bính Thân 1956.

Hướng xuất hành

Các hướng xuất hành tốt cho người tuổi Canh Thân trong 3 ngày đầu năm Tân Sửu là:

  • Mùng 1 Tết: hướng Tây Nam.
  • Mùng 3 Tết: hướng Đông Nam hoặc Tây Bắc.
  • Mùng 5 Tết: hướng Tây Bắc hoặc Đông Nam.

Trên đây là thông tin tử vi tuổi Canh Thân năm 2021 nữ mạng chi tiết. Mong rằng qua bài viết, quý bạn đọc đã có thêm những kiến thức bổ ích cho mình. Chúc những quý cô tuổi Canh Thân sẽ có một năm mới 2021 vạn sự như ý, bình an, hạnh phúc!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*

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