Xem tử vi tuổi Mậu Thân năm 2021 nữ mạng chi tiết nhất

Bạn đang muốn xem tử vi tuổi Mậu Thân năm 2021 nữ mạng chi tiết để biết được năm mới sẽ có những may mắn gì hay hạn xui nào? Sự nghiệp tiền tài có gì thay đổi không, tốt lên hay xấu đi? Sức khỏe cần lưu ý những gì? Chuyện tình cảm như thế nào? Tất cả sẽ được Phunuvagiadinh giải đáp trong bài viết dưới đây!

Tổng quan tử vi tuổi Mậu Thân năm 2021 nữ mạng - Ảnh minh họa: Internet

Vận thế của nữ mạng Mậu Thân tương đối tốt, công việc gặp chút khó khăn, chỉ cần mạnh dạn xử lý dứt khoát là được. Tình cảm vợ chồng tương đối hạnh phúc, con cái đều đã thành gia lập thất hết, nhờ đó mà bản mệnh có nhiều thời gian dành cho người bạn đời của mình. Tuy nhiên, nữ mạng tuổi này cần lưu ý đừng để nhiều tiền mặt trong nhà, tránh có kẻ gian trộm cắp.

Xem tử vi tuổi Mậu Thân năm 2021 nữ mạng chi tiết

Sự nghiệp

Trong năm tới, người tuổi Mậu Thân 1968 sẽ gặp sao Kiếp Tài hóa Ấn, có quý nhân chiếu cố trong đường công danh sự nghiệp. Do đó, cần tự thân chớp lấy cơ hội chứ không nên ỷ lại hay lười biếng. Mặc dù năm nay, bạn gặp không ít xui xẻo nhưng được cát tinh hỗ trợ nên công việc cũng có ít nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển.

Sự nghiệp tuổi Mậu Thân năm 2021 có quý nhân chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Nữ mạng tuổi Mậu Thân có thái độ làm việc tích cực, đoan chính nên có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ, được bầu vào vị trí tốt hơn trong đoàn thể. Ý chí tiến thủ mạnh, giỏi quan hệ xã giao, không gây thù chuốc oán với người khác, nhờ đó mà sự nghiệp càng ngày càng suôn sẻ. Năm 2021 là một năm trọng yếu để bản mệnh phát triển đi lên.

Tài vận

Nữ mạng 1968 sẽ gặp sao Kiếp Tài chủ về cướp bóc, mất mát tiền bạc. Năm nay, người tuổi Thân dễ bị người khác cướp mất cơ hội làm ăn. Dẫu vậy, vận tiền tài của người này nhìn chung vẫn tốt hơn. Họ vốn là người yêu cầu cao về mặt vật chất, khả năng kiếm tiền rất tốt nên thu nhập không ít.

Nhìn chung, tài vận của người tuổi Mậu Thân năm 2021 vẫn tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh vận Chính Tài, Thiên Tài của người này còn cực kỳ may mắn, dễ thắng lớn trong các trò chơi may rủi. Dẫu vậy, bản mệnh cũng không nên dồn nhiều tiền của và sức lực vào trò này, nếu không sẽ làm ảnh hưởng tới túi tiền. Lưu ý không nên cho bạn bè hay người thân vay nhiều tiền nếu không có lý do chính đáng, bởi khả năng thu hồi lại rất thấp.

Tình cảm

Năm 2021, người tuổi Mậu Thân có thể gặp chuyện vui như con cái yêu được người tốt hoặc kết hôn. Tuy nhiên, đừng quá nóng vội kẻo nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi, khó bao dung.

Vận thế tình duyên của nữ mạng Mậu Thân khá tốt. Tình cảm với chồng ấm áp hơn, con cái tìm được đối tượng kết hôn phù hợp, từ đó bản mệnh giảm được gánh nặng trong lòng, đỡ được một mối lo. Cuộc sống của bạn trở nên thoải mái hơn, chỉ cần chăm sóc cho bản thân và chồng là được.

Vận thế tình duyên của nữ mạng Mậu Thân khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe

Năm 2021, người nữ tuổi Mậu Thân gặp phải sao Mộ Khố nên sức khỏe khá xấu. Bạn nên dành thời gian chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi nhiều hơn. Bên cạnh đó, vận thế tương đối chắc chắn mặc dù không ít hung tinh, chỉ cần đề phòng thì không có vấn đề gì lớn xảy ra. Nếu thấy sức khỏe có biểu hiện gì không tốt, hãy đi khám ngay để tránh bệnh cũ tái phát, nguy hại tính mạng.

Nhìn chung, tâm trạng của nữ mạng Mậu Thân khá lạc quan vui vẻ. Thường xuyên tập gym, chạy bộ hay tập yoga rất tốt cho tinh thần của người tuổi này. Lưu ý cẩn thận trong ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ để đảm bảo sức khỏe cho cả năm.

Sao chiếu mệnh

Năm 2021, nữ mạng tuổi Mậu Thân bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Đây là một phước lộc tinh thuộc Cửu Diện, mang lại may mắn, chủ về tài lộc hỉ. Ngôi sao này cực kỳ phù hợp với người mệnh Kim và Mộc.

Thủy Diệu là ngôi sao chiếu mệnh may mắn cho người tuổi Mậu Thân năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi xông đất

Các tuổi xông đất hợp mệnh với gia chủ tuổi Mậu Thân đầu năm mới Tân Sửu gồm:

Tốt: Mậu Tý 1948, Giáp Tý 1984.

Khá: Đinh Dậu 1957, Ất Tỵ 1965, Canh Thìn 2000, Kỷ Sửu 1949, Giáp Thìn 1964, Quý Dậu 1993, Canh Tý 1960.

Hướng xuất hành

Các hướng xuất hành tốt cho người tuổi Mậu Thân trong 3 ngày đầu năm mới Tân Sửu:

Mùng 1 Tết: hướng Tây Nam.

Mùng 3 Tết: hướng Đông Nam hoặc Tây Bắc.

Mùng 5 Tết: hướng Tây Bắc hoặc Đông Nam.

>>> Xem thêm:

- Xem tử vi tuổi Canh Thân năm 2021 nữ mạng chi tiết

- Xem tử vi tuổi Canh Thân năm 2021 nam mạng chi tiết

Tuổi Mậu Thân 1968 làm nhà năm 2021 được không?

Về hạn Thái Tuế: Năm 2021, bạn sẽ bước sang tuổi 54, không phạm phải Thái Tuế.

Về hạn Hoang Ốc: Năm 2021, bạn sẽ phạm Tam sát nhân. Nếu làm nhà tuổi này thì gia chủ sẽ mắc bệnh tật.

Về hạn Tam Tai: Năm 2021 là năm Tân Sửu, quý bạn tuổi Mậu Thân => Không phạm Tam Tai.

Về hạn Kim Lâu: Tuổi 54 không phạm Kim Lâu.

=> Kết luận: Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 phạm phải hạn Hoang Ốc vào năm 2021. Do đó, tuyệt đối không nên làm nhà.

Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tuổi Mậu Thân năm 2021 nữ mạng. Mong rằng qua bài viết, bạn đọc sẽ có thêm những kiến thức hữu ích cho mình. Chúc bạn có một năm mới 2021 bình an và hạnh phúc!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*