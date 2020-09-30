Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2021 nữ mạng chi tiết

Tâm linh - Tử vi 30/09/2020 11:50

Tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2021 nữ mạng gặp hạn Địa Võng nhiều rắc rối, tranh cãi,... Do đó, bạn sẽ cảm thấy lo âu, muộn phiền trong cuộc sống vào năm này.

Nội dung bài viết

Bạn đang muốn biết tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2021 nữ mạng bao gồm những may mắn và vận hạn nào, sự nghiệp công danh có gặp phải thử thách gì hay không để từ đó chuẩn bị các phương án giải quyết tích cực. Vận mệnh sức khỏe trong năm 2021 có gì đáng chú ý hay không? Hướng xuất hành như thế nào để có tài lộc, vượng khí về nhà? Tất cả sẽ được Phunuvagiadinh giải đáp trong bài viết dưới đây!

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Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2021 nữ mạng chi tiết - Ảnh minh họa: Internet

Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2021 nữ mạng

Năm 2021 Tân Sửu, người tuổi Mùi sẽ phạm phải Thái Tuế, cuộc sống cho dù là sự nghiệp, vận tài lộc hay tình cảm, sức khỏe đều biểu hiện không được tốt lắm.

Năm 2021 dự báo sẽ là một năm tương đối khó khăn với phụ nữ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Sự nghiệp rất khó khăn để phát triển, dễ nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã nơi làm việc. Các mối quan hệ với đồng nghiệp khá xấu, ảnh hưởng tới chất lượng công việc.

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Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2021 nữ mạng - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, nữ mạng tuổi Kỷ Mùi cũng có nguy cơ hao tài tốn của, phát sinh thêm các khoản chi tiêu bất ngờ, cần phải chú ý bảo vệ tài sản, đồ dùng cá nhân để tránh mất mát nhiều. Cần chú ý hơn trong quan hệ tình cảm, đặc biệt là những người độc thân.

Chi tiết tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2021 nữ mạng

Sự nghiệp

Tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2021 nữ mạng sẽ gặp phải vận hạn, bất ổn trong sự nghiệp. Do có Thất Sát nên dễ phạm sai lầm nghiêm trọng trong công việc, không chỉ ảnh hưởng tới công việc của cá nhân bạn mà còn gây tai họa cho các đồng nghiệp khác.

Điều này cũng dễ kéo theo sự bất mãn từ mọi người xung quanh, cảm xúc không kiềm chế được đâm ra xung đột tay chân với đồng nghiệp. Trong thời gian này, tốt nhất nữ mạng tuổi Kỷ Mùi nên khiêm tốn, bớt nói một chút, nghiêm túc hơn trong công việc, nếu phạm lỗi thì hãy xin lỗi đồng nghiệp, tránh mở rộng mâu thuẫn nếu không sẽ thất bại. 

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Kỷ Mùi năm 2021 nữ mạng sẽ gặp phải vận hạn, bất ổn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận

Trong năm 2021, có thể nói vận tài lộc của người nữ Kỷ Mùi 1979 cực kỳ kém. Đầu tiên là do sai lầm trong công việc, kéo theo thu nhập giảm, thậm chí phải bồi thường một khoản tiền nhất định. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến tiền lương của bạn không đáp ứng đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Nếu bạn muốn cải thiện tình hình, tốt nhất là hãy làm việc chăm chỉ, đừng tập trung vào những việc vô bổ, vừa lãng phí thời gian, vừa ảnh hưởng tới công việc của mình..

Tình duyên

Chuyện tình duyên của người nữ Kỷ Mùi 1979 sẽ có nhiều gập ghềnh trong năm 2021. Những người độc thân sẽ gặp được một số người cầu hôn, nhưng đối phương đều không tốt. Hãy cẩn thận, tránh bị đối phương lừa gạt, đừng vì vật chất mà đến bên người đó.

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Chuyện tình duyên của nữ Kỷ Mùi 1979 sẽ có nhiều gập ghềnh trong năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Ở độ tuổi này, vật chất tuy quan trọng nhưng tính cách vẫn là yếu tố quyết định. Sẽ có sự khác biệt đáng kể giữa người phụ nữ Kỷ Mùi với bạn đời của mình trong vấn đề giáo dục con cái.

Nếu bạn đang gặp phải tình huống này, mối quan hệ vợ chồng sẽ nhanh chóng tan vỡ. Thay vì tranh cãi, hãy ngồi xuống và thảo luận một cách kỹ lưỡng, đừng biến mâu thuẫn nhỏ thành tình huống không cứu vãn được.

Sức khỏe

Nhìn chung tình hình sức khỏe của Kỷ Mùi 1979 nữ mạng trong năm 2021 khá ổn định, thể chất không gặp phải vấn đề gì lớn nhưng lại có thể gặp một vài tai nạn nếu không chú ý.

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Sức khỏe của Kỷ Mùi 1979 nữ mạng năm 2021 khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Các cô nàng Kỷ Mùi 1979 thường thích đi chơi, du lịch và khám phá mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, năm 2021 cần phải chú ý do Thất Sát sẽ làm tăng nguy cơ tai nạn của bạn. Do đó, cần hạn chế tham gia các hoạt động có tính chất mạo hiểm trong năm 2021.

Sao chiếu mạng

Vào năm 2021, người nữ Kỷ Mùi năm 1979 bị sao Thái Dương - Địa Võng chiếu mạng. Do đó sẽ gặp không ít rắc rối, tranh cãi, hiểu lầm, chịu tiếng xấu,... Cũng chính vì những điều đó, cuộc sống của bạn sẽ có nhiều nỗi buồn, muộn phiền, lo âu,...

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Hướng xuất hành

Dưới đây là các hướng tốt để người nữ tuổi Kỷ Mùi 1979 xuất hành trong năm 2021:

  • Mùng 1 Tết: hướng Chính Đông (tài thần) hoặc hướng Chính Nam (hỷ thần). 
  • Mùng 2 Tết: hướng Chính Nam (tài thần) hoặc hướng Đông Nam (hỷ thần).
  • Mùng 3 Tết: hướng Chính Nam (tài thần) hoặc hướng Đông Bắc (hỷ thần).
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Các hướng tốt để người nữ tuổi Kỷ Mùi 1979 xuất hành trong năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi xông đất

Gia chủ tuổi Kỷ Mùi nữ mạng tuyệt đối nên kiêng những người xông đất tuổi: Ất Dậu 2005, Bính Ngọ 1966, Nhâm Tuất 1982, Bính Tý 1996,  Ất Mão 1975, Nhâm Thìn 2012, Đinh Sửu 1997.

Các tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 gồm có: Đinh Hợi 2007, Mậu Thân 1968. Càng là anh em họ hàng càng tốt, nếu không tìm được người thuộc các tuổi trên thì nên chọn người tuổi Hợi, Mão hoặc Ngọ cũng được.

Trên đây là thông tin về tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2021 nữ mạng. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho quý bạn đọc nhiều thông tin hữu ích. Chúc các bạn sẽ có một năm mới Tân Sửu 2021 bình an, may mắn và hạnh phúc!

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