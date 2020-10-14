Xem tử vi tuổi Canh Tuất năm 2021 nữ mạng chi tiết

Tâm linh - Tử vi 14/10/2020 10:30

Tử vi tuổi Canh Tuất năm 2021 nữ mạng dự báo sẽ gặp tai ách trong năm mới, mọi việc đều bị ảnh hưởng. Đặc biệt, cần cẩn thận với con giáp thứ 13. 

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Bạn đang muốn xem tử vi tuổi Canh Tuất năm 2021 nữ mạng sẽ thay đổi ra sao trong năm mới? Những vận may nào sẽ tới và hạn đen nào sẽ bu bám bạn? Sự nghiệp có gì tốt đẹp hay khó khăn không? Sức khỏe có gì cần chú ý hay không? Tình cảm thuận lợi hay khó khăn? Tất cả sẽ được Phunuvagiadinh giải đáp trong bài viết dưới đây!

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Xem tử vi tuổi Canh Tuất năm 2021 nữ mạng chi tiết - Ảnh minh họa: Internet

Tổng quan tử vi tuổi Canh Tuất năm 2021 nữ mạng

Tử vi tuổi Canh Tuất nữ năm 2021 Tân Sửu có quan hệ tương hình với Thái Tuế. Kiếp Tài và Thương Quan hình thành với Thái Tuế.

Nữ mạng tuổi Canh Tuất có điềm không hòa thuận với bạn bè, anh em, dễ bị lôi kéo dẫn tới hao tốn tiền bạc. Nghiêm trọng hơn là có thể gặp phải kiện tụng. Sức khỏe không tốt, dễ có sự xung đột, va chạm thân thể gây thương tích.

Nữ mạng tuổi Canh Tuất 1970 trong năm 2021 có thể gặp phải tai ách, mọi mặt đều bị ảnh hưởng. Với những người đang là doanh nhân và đang trong quá trình khởi nghiệp, có thể gặp phải đối thủ chơi bẩn, kéo theo việc kinh doanh không được thuận lợi, suôn sẻ, có điềm xung đột do nóng tính.

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Tổng quan tử vi tuổi Canh Tuất năm 2021 nữ mạng - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của cô gái tuổi Canh Tuất 1970 cũng rất khó khăn, gian nan. Vợ và chồng có khoảng cách, do mải mê với công việc nên quên việc chăm sóc gia đình. Chú ý cẩn thận với con giáp thứ 13.

Xem tử vi tuổi Canh Tuất nữ mạng năm 2021 chi tiết

Sự nghiệp

Năm 2021, nữ mạng tuổi Canh Tuất gặp Thái Tuế hãm Thương Quan. Mọi sự dễ gặp hung họa, bị đối thủ đá ra khỏi cuộc chơi. Sự nghiệp tổng thể nhìn chung tương đối thụ động, mâu thuẫn dễ nảy sinh, mối quan hệ với sếp và lãnh đạo khó hòa hợp.

Tương lai của nữ mạng tuổi Canh Tuất trong năm 2021 khá ảm đạm, tràn ngập khủng hoảng. Ở tuổi này, bạn nên an phận thủ thường. Nếu không có tai nạn xảy ra thì có điềm cát, cụ thể là được tăng lương, thăng chức.

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Sự nghiệp của nữ mạng Canh Tuất nhìn chung không tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn cần đề phòng đối thủ cạnh tranh làm mất cơ hội thăng tiến của bạn, thậm chí bạn có thể bị trừ lương, giáng chức. Dù làm trong bất cứ lĩnh vực nào đi chăng nữa, việc phát triển sự nghiệp cho những cô gái tuổi Tuất cũng rất khó khăn. Bạn sẽ gặp phải một số vấn đề không lường trước được, đi đâu cũng cần phải cẩn thận.

Tài vận

Thái Tuế là hung tinh đến để cướp tiền tài của người tuổi Tuất, đặc biệt còn tiền mất tật mang, dễ mất tiền riêng cho anh em, bạn bè. 

Vận tài lộc của người nữ tuổi Canh Tuất không khả quan cho lắm. Công việc phát triển không tốt, thu nhập giảm sút trong khi chi phí cuộc sống lại ngày một tăng. Đặc biệt với những người mới mua nhà, phải rút toàn bộ tiền tiết kiệm, hàng tháng còn phải trả nợ, lo học phí cho con cái.

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Tài vận của Canh Tuất năm 2021 không khả quan lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Canh Tuất năm 2021 nữ mạng dự báo cần thường xuyên đi khám sức khỏe do thể chất không tốt, hao tốn tiền của.

Tình cảm

Năm Tân Sửu 2021, người tuổi Tuất không có đào hoa tinh tọa mạng, hơn nữa còn có bố cục phạm Hình với Thái Tuế. Tuổi Canh Tuất có khả năng bị động với người khác phái do tính cứng đầu và quá chân thật của mình. Người độc thân khó gặp được người khác giới phù hợp với mình.

Nữ mạng tuổi Canh Tuất 1970 khá bận rộn trong công việc, vì muốn cuộc sống gia đình tốt hơn nên ít thời gian quan tâm, chăm sóc gia đình. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến tình cảm đôi bên dần mai một. Cẩn thận có tiểu tam chen ngang.

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Chuyện tình cảm gia đình không tốt do bạn quá ham việc - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe

Do sao Thái Tuế ảnh hưởng nên nữ mạng Canh Tuất dễ gây ra xung đột và tổn thương về thể chất, thậm chí còn tổn thương mô cơ, gây ra sự cố tim mạch hay mạch máu não do tính thù dai.

Nữ mạng Canh Tuất 1970 dễ gặp họa huyết máu hoặc thương tích, hầu hết là do xung đột về thể xác hay nợ nần chuyện tình cảm. Bạn nên tự trọng và quan tâm, yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Đừng nên xen vào cảm xúc của người khác, tránh bị thù hận.

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Nữ mạng Canh Tuất nên chú ý sức khỏe trong năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý thay đổi cơ thể, nếu thấy không được khỏe thì hãy đi khám bác sĩ kịp thời, đề phòng bệnh nặng thêm.
Trên đây là thông tin về tử vi tuổi Canh Tuất năm 2021 nữ mạng chi tiết. Mong rằng qua bài viết, bạn đã có thêm những kiến thức hữu ích cho mình. Chúc bạn và gia đình sẽ có một năm mới 2021 ngập tràn may mắn, bình an và hạnh phúc!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*

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